Anche Yamaha ha una moto ibrida ("mild"): ecco la FZ-X Hybrid

YamahaFZ-X Hybrid, l’ibrido “mild” arriva sulle moto

Il futuro è ibrido per le moto? Forse sì, forse no, ma c’è da dire che le case ci stanno pensando da un po’. L’ultima in ordine di tempo è Yamaha con la FZ-X Hybrid, una scrambler modern retrò anticipata durante un dealer meeting in India, paese in cui il modello tradizionale riscuote già ottimo successo.

Moto e scooter: quali sono i modelli ibridi in commercio?

La FZ-X di Yamaha sarà la prima moto ad avere tecnologia ibrida, ma la Casa di Iwata ha già in gamma – seppur non per il mercato italiano – gli scooter Ray ZR e Fascino. Tra le moto, rimandendo sempre in Giappone, Kawasaki ha introdotto sul mercato le Ninja e Z 7 Hybrid, che ho avuto modo di raccontarvi sui nostri canali. Qui sotto trovate il video della prima puntata introduttiva, nella quale vi ho spiegato il funzionamento dell’ibrido di Kawasaki, che però è ben diverso da quello di Yamaha.

Come funziona l’ibrido della Yamaha

La moto ibrida di Yamaha è caratterizzata dal sistema - già noto in campo auto - Integrated Starter Generator (ISG), una sorta di “Mild Hybrid” che vede la presenza di un motore elettrico a supporto del monocilindrico da 149 cc raffreddato ad aria della FZ-X, capace di 12,4 CV a 7.250 giri/min e una coppia massima di 13,3 Nm a 5.500 giri/min. L’aiuto elettrico arriva principalmente durante le fasi di avviamento e accelerazione, fornendo una spinta supplementare che migliora l’efficienza complessiva del motore e riduce i consumi di carburante, soprattutto nei contesti urbani.

Vantaggi della configurazione ibrida

L’architettura ibrida assicura una distribuzione della potenza più fluida, migliorando le prestazioni in termini di accelerazione, andando ad aiutare il termico con la sua immediatezza proprio in uno dei momenti in cui questo è meno efficiente e più inquinante.

Il motore termico da 154 cc viene aiutato dall'elettrico sulla Yamaha FZ-X

Un ulteriore punto di forza è la totale indipendenza dalla ricarica. Infatti, seguendo il principio di funzionamento delle tecnologie ibride “leggere”, il sistema utilizza un accumulatore che viene ricaricato sia durante le fasi di decelerazione sia attraverso il lavoro del motore a combustione interna.

Ibrido per tutte le moto? Facciamo chiarezza

Honda V3 850 SM - Concept by muzza.nz

Mentre sulle auto l’elettrificazione ibrida è ormai una soluzione dilagante, sulle moto – anche per questioni tecniche, oltre che di sviluppo – il progresso di questa tecnologia procede leggermente più a rilento. La soluzione ibrida potrà aiutare i costruttori con l’inasprirsi delle normative, ma tra idrogeno e sovralimentazione - come nel caso di Honda e il suo V3, già immaginato in un motard - le strade percorribili sembrerebbero essere più di una. Dovrà cambiare il nostro approccio alla motocicletta, meno integralista e più flessibile. Riusciremo? Chissà, nel frattempo non perdetevi la nostra sezione prove delle ultime novità 2025.





17/01/2025