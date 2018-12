DAMMI UNA SPECIAL In occasione del 20° anniversario di una delle super sportive più iconiche, la YZF-R1 che nel 1998 rivoluzionò il mondo delle due ruote ad alte prestazioni, Yamaha ha presentato a Eicma 2018 la YZF-R1 GYTR 2019. Realizzata in in edizione limitata di soli 20 esemplari la superbike pronto gara è finalmente ordinabile. Consegne previste verso la seconda metà di marzo 2019.

Yamaha YZF-R1 GYTR 20°Anniversario è nata per essere guidata solo in pista (non può essere omologata per l’utilizzo su strada) ed è equipaggiata con una serie di accessori originali GYTR - Genuine Yamaha Technology Racing e non. I 20 piloti che si metteranno in garage lasaranno invitati a partecipare a una una sessione di, nella primavera/estate 2019. Purtroppo sul sito la sezione per fare domanda per aggiudicarsene una è già stata chiusa a causa delle tantissime richieste ricevute. Quindi, non ci resta che guardare il video in attesa della prossima special. Non perdetevelo!