La Yamaha MT-07 2025 si tinge di una colorazione esclusiva. Il prezzo

Yamaha ha realizzato una versione speciale della MT-07 2025 dedicata al GP di Francia: accessori e livrea dedicata per un prezzo di...

Yamaha MT-07 2025 cambia le carte in tavola e si presenta in una livrea speciale, dedicata allo scorso GP di Francia. Scopriamo come cambia la naked di maggior successo in Europa – al 5° posto tra le moto più vendute in Italia, secondo i dati del mercato di agosto – quali sono gli accessori e qual è il prezzo.

Yamaha MT-07 2025 GP di Francia

La MT-07 Grand Prix de France 2025 presenta, oltre alla livrea con i colori della Yamaha M1 nel GP di Le Mans, alcuni accessori dedicati, come il cupolino e il relativo supporto e il portatarga. La naked è ora disponibile in Francia con un prezzo da 8.299 euro, che diventano 8.799 euro per la versione con cambio Y-AMT (c'è anche depotenziata a 35 kW), vale a dire con un rincaro rispettivamente di 300 e 200 euro rispetto ai modelli standard.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 03/09/2025