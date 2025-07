Yamaha Ténéré 900: sogno o realtà?

È forse una Ténéré 900 quella che vedono i nostri occhi? Beh, praticamente sì. Una moto certamente voluta, sognata da molti motociclisti. Da quando la XT1200Z Super Ténéré non c'è più, nel cuore degli appassionati Yamaha una maxi enduro manca. Visto il successo della Ténéré 700, chissà che gli ingegneri della Casa di Iwata non si decidano, prima o poi, a riportare in vita la Super Ténéré. Per il momento accontentatevi della moto che ci va più vicina, la MT-09 Rally Raid di Purpose Built Moto.

Yamaha Téneré 900? No, è MT-09 Rally Raid

Per far assomigliare una MT-09 a una Ténéré 900 i ragazzi di Purpose Built Moto hanno dovuto lavorare duramente. Ecco allora che arrivano la forcella di una KTM 1190 ADV e una ruota anteriore da 21'', un ammortizzatore personalizzato e nuovi collegamenti per gli attacchi dell'ammortizzatore. Splendido anche il doppio scarico Yoshimura sotto il codino, così come tutta la ''carenatura'', realizzata in alluminio forgiato a mano e verniciata (il tutto per un peso contenuto in 188 kg). Tantissime le modifiche, per una special che – siamo sicuri – attirerà molti sguardi! Il video dura oltre 20 minuti, un vero e proprio mini documentario su questa Ténéré 900, unica nel suo genere: buona visione!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 21/07/2025