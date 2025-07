Yamaha XSR900 GP Wayne Rainey: ecco perché è unica al mondo

Wayne Rainey torna in sella a una Yamaha, la ''sua'' XSR900 GP. La Casa di Iwata, insieme con Yamaha US, ha infatti realizzato una moto unica al mondo, dedicata al Campione americano. Scopriamo quali sono le caratteristiche che rendono speciale la XSR900 GP di Wayne Rainey.

Yamaha XSR900 GP Wayne Rainey: tutte le novità

Per permettere a Wayne Rainey di guidare la XSR900 GP, la moto di Yamaha è stata modificata profondamente. Questa XSR è unica perché equipaggiata con la tecnologia Y-AMT, il cambio manuale-automatico. I tecnici di Yamaha hanno dotato la moto di questa feature, anche se la XSR900 GP di serie è provvista del solo cambio quickshifter a 6 marce. Novità sono anche il telaio Deltabox vernificato di nero, così come telaietto posteriore, foderi forcella, forcellone e cerchi. È visibile poi una ''protuberanza'' tra sella e serbatoio, realizzata per tenere saldamente in sella Rainey (che, lo ricordiamo, è in carrozzina in seguito all'incidente occorsogli nel 1993).

Yamaha XSR900 GP Wayne Rainey: il prezzo

La XSR900 GP di Wayne Rainey vanta anche alcuni optional di fabbrica, come il Racer Pack, che aggiunge carena inferiore e scarico Akrapovic (prezzo 3.191 euro). Dai 13.499 euro di listino della XSR900 GP si arriva così a quota 16.690 euro, ma restano comunque ''fuori'' il cambio Y-AMT e le parti verniciate in nero. Impossibile, invece, quantificare il valore dato dal fatto che la moto, unica al mondo, è stata guidata da Rainey stesso lo scorso fine settimana a Laguna Seca, in occasione della quinta tappa del Campionato MotoAmerica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 15/07/2025