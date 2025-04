Yamaha Ténéré 700 Yamalube: l'enduro stradale come la R1 del team YART

La Yamaha Ténéré 700 Yamalube si tinge dei colori della R1 del team YART che ha corso la 8 Ore di Suzuka del 2024 (stesso team che ha vinto la 24 Ore di Le Mans lo scorso weekend). Scopriamo come è fatta l'enduro stradale che strizza l'occhio alla supersportiva dell'EWC - Endurance World Championship.

La Ténéré 700 Yamalube è caratterizzata dalla livrea ispirata a quella della R1 del team YART – due volte campione del mondo endurance – che è scesa in pista nella 8 Ore di Suzuka del 2024. La speciale verniciatura perlata glitterata nera, bianca e blu riflette le luci. A rendere questa speciale versione Yamalube della Ténéré non solo il look ma anche le componenti: è dotata infatti di silenziatore Akrapovic nero con fondello in fibra di carbonio, sella Rally, pedane GYTR, parafango alto, cerchi con finitura nera che ricordano quelli usati nella Dakar, piastra paramotore nera e protezione per il radiatore.

La Ténéré 700 Yamalube 2025 ha un valore di 16.232 euro ed è in palio: sfortunatamente l'iniziativa è di Yamaha France pertanto, a meno che non acquistiate le lattine di olio nelle concessionarie della Casa sul territorio francese, non potrete aspirare alla vittoria del concorso... Trovate qui tutte le informazioni del caso.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/04/2025