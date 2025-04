Yamaha XTZ750 Super Ténéré: come la YZE750 Ténéré Chesterfield della Dakar

La XTZ750 Super Ténéré è una delle maxi enduro iconiche degli anni 80-90 nonché la... nonna dell'attuale Ténéré 700 2025 (Fabio l'ha provata e ve la racconterà da domani sul nostro sito). Ricordi, nostalgia e fascino si mischiano quando, come in questo caso, la XTZ750 fa di tutto per assomigliare alla mitica YZE750 Ténéré Chesterfield con cui Franco Picco ha corso – e mancato la vittoria di un soffio – alla Dakar.

La YZE750 Ténéré, nome ''in codice'' 0W93, nasce nel 1987 per volere della divisione Motorsports Development di Yamaha. Si tratta della moto ufficiale per la Dakar del 1988, con motore monocilindrico raffreddato a liquido da 750 cc e 5 valvole. Tra i piloti in corsa nel rally africano quell'anno ci sono un giovanissimo Stéphane Peterhansel – dal 1991 al 1998 infilerà 6 vittorie su 7 edizioni con le moto, poi altrettante in auto – e Jean-Claude Olivier. Quell'anno l'inesperienza di Peterhansel lo porta a sbagliare percorso – finirà 18° – mentre Oliver, che aveva rimediato la frattura di un braccio precedentemente, riuscirà comunque ad arrivare al 7° posto.

La YZE750 Ténéré dell'anno seguente, la 0W94, viene ulteriormente modificata. Il motore è l'ultimo monocilindrico della serie YZE – da lì in avanti si passerà al bicilindrico con la YZE750T Super Ténéré del 1990 – mentre il serbatoio in 3 sezioni ha una capacità totale di 55 litri. Tra le particolarità il cavalletto laterale che ospita al suo interno un vano portattrezzi. In sella a questa moto Franco Picco arriva ad un passo dalla vittoria, concludendo la Dakar al 2° posto.

La XTZ750 Super Ténéré è la moto di serie che porta in dote tutte le migliorie derivanti dall'esperienza nelle corse di Yamaha. Dopo anni col monocilindrico e le vittorie sfumate di un soffio, la Casa di Iwata adotta il nuovo motore bicilindrico parallelo 10 valvole da 750 cc capace di 69 CV (195 kg di peso). La moto richiama quella delle corse ma ha un'indole più stradale, come testimoniano anche la coppia di dischi anteriori e il motore più incline a girare alto.

La XTZ750 Super Ténéré replica Chesterfield oggetto di questo articolo è un esemplare del 1993. L'ha realizzata per un cliente l'officina Bike Factory, con sede a Wzdów, in Polonia. La moto è stata interamente smontata, vite per vite, e i materiali di consumo sostituiti, mentre tutte le superfici hanno ricevuto trattamento galvanico e idrosabbiatura, La forcella è stata resa più rigida, il manubrio è stato sostituito con uno fat bar dotato di paramani Polisport. Per darle un'aria da moto da rally sono stati aggiunti anche il plexi Dakar e un supporto GPS, nonché uno scarico Arrow e tabelle portanumero posteriori. Un restauro e una bellissima livrea e che riportano indietro ai tempi mitici della Dakar e a quel 1989 che ha quasi consegnato a Franco Picco il titolo di re del deserto.

