Yamaha Ténéré 700 2025 e Ténéré 700 Rally 2025: come sono fatte, come cambiano, prezzi e schede tecniche

La Yamaha Ténéré 700, moto adventure tra le più apprezzate, da ben sei anni incontra il favore di moltissimi motociclisti galleggiando nella zona alta delle classifiche di vendita. Nonostante sia ormai una veterana e l'arrivo di concorrenti a punto e credibili (Kove, Aprilia), è stata la ottava moto più venduta del 2024 e la seconda della sua categoria, quella delle adventure di media cilindrata, dietro la Honda Transalp 750. Piuttosto leggera, dotata di un motore grintoso, divertente su asfalto ed efficace in offroad, piace a chi cerca una compagna di avventura che sappia offrire un comfort accettabile nei lunghi trasferimenti - sicuramente non è la migliore del suo segmento, sotto tale aspetto -, che abbia una reale attitudine alla guida in fuoristrada e che sappia coinvolgere anche tra le curve. Ricetta vincente nel suo caso è stata quella della semplicità: poche concessioni all'elettronica, tanta sostanza, prezzo abbordabile. Anche il miglior prodotto ha bisogno di essere aggiornato di tanto in tanto e la Casa di Iwata ha colto l'occasione della nuova, necessaria omologazione Euro 5+ per metter mano alla sua top seller in modo piuttosto consistente. Le novità sono tante e interessanti e, udite udite, hanno inciso sul prezzo poco o nulla.

Yamaha Ténéré 700 2025: la vista di tre quarti posteriore

Per il momento, la gamma 2025 è composta dai modelli standard e Rally (evoluzione di quello che l'anno scorso si chiamava Extreme). Il primo, con un prezzo di 11.000 euro f.c., non è stato oggetto di rialzi. Il secondo costa 12.200 euro f.c. ovvero 300 euro più che in passato. Entrambi sono disponibili in ''versione A2'', ovvero con potenza massima limitata a 35 kW. A propositò di novità, spicca finalmente la disponibilità della Ténéré 700 in versione ribassata. Ha escursione delle sospensioni inferiore di 20 mm (quindi 190 mm per la ruota anteriore, 180 mm per la posteriore) e, conseguentemente, sella più bassa (860 mm) e minore distanza tra paramotore e suolo (225 mm), mentre per il resto è identica alla standard, prezzo incluso.

Il design 2025 è caratterizzato da un nuovo faro anteriore a LED e da nuove sovrastrutture. Il linguaggio è il medesimo delle versioni precedenti ma ogni parte di carenatura è stata rivista e i paramani, ora, sono in tinta. Due le colorazioni disponibili per il modello standard, blu con dettagli bianchi o grigia; una sola variante graifca per la Rally, celebrativa della Ténéré anni Ottanta: base blu chiaro e cerchi oro.

Yamaha Ténéré 700 2025: le due colorazioni

Tecnicamente, cambia più di quanto lasci intendere. Il serbatoio, che non cambia nella capacità di 16 litri, si sviluppa meno in altezza ed è stato spostato in avanti per modificare la distribuzione dei pesi a vantaggio della dinamica di guida. È abbinato a una nuova sella in un pezzo unico. La ciclistica conta ora su di una forcella KYB completamente regolabile, che non cambia nel diametro degli steli di 43 mm e nell'escursione concessa alla ruota di 210 mm. È abbinata a nuove piastre di sterzo. La precedente poteva essere regolata nella velocità di escursione in compressione ed estensione. I nuovi registri del precarico lavorano su di un'escursione di 15 mm. Il monoammortizzatore KYB, completamente regolabile come il precedente, è ridisegnato e lavora comandato da un nuovo leveraggio con progressività differente. Non cambia la corsa alla ruota di 200 mm, né la distanza minima tra terra e piastra paramotore di 240 mm. Identica anche l'altezza della sella, 875 mm dal suolo.

Yamaha Ténéré 700 2025: ora la forcella ha (anche) i registri del precarico molle

Yamaha Ténéré 700 2025, il peso cresce di 3 kg

Il telaio è quello di sempre, un doppia culla aperta in acciaio con telaietto reggisella integrato, abbinato a un forcellone in alluminio. Cambia la staffa di supporto del silenziatore, più robusta come i punti di ancoraggio dei telaietti portaborse (optional). Riposizionato il sensore di apertura del cavalletto e nuove le pedane, più larghe di 10 mm. Non cambia la triangolazione di guida. Confermati anche cerchi (a raggi, con camere d'aria, di 21'' l'anteriore e di 18'' il posteriore) e impianto frenante (davanti, doppio disco di 282 mm con pinze flottanti Brembo a due pistoncini; dietro, disco di 245 mm con pinza flottante Brembo a un pistoncino). Il peso della versione standard cresce di 3 kg: ora sono 208 kg in ordine di marcia, con serbatoio pieno.

Il motore mantiene le caratteristiche principali dell'unità 2024. È un bicilindrico parallelo fronte marcia di 689 cc con raffreddamento a liquido, distribuzione a doppio albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro, perni di manovella sfalsati di 270° ovvero fasatura delle combustioni irregolare, frizione antisaltellamento, cambio a sei marce, capace di 73,5 CV a 9.000 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. In configurazione 2025 guadagna corpi farfallati ride by wire (prima erano comandati a cavo) e una cassa filtro rivista a vantaggio della ricchezza dell'erogazione, un comando frizione riposizionato (ruotato in avanti di 35°) a vantaggio dell'ergonomia (cambia anche il coperchio), e un cambio rivisto negli innesti a vantaggio di affidabilità e fluidità di guida.

Yamaha Ténéré 700 2025: il coperchio della frizione è meno sporgente e il comando è stato ruotato in avanti di 35°

Parlando invece di sistemi elettronici di supporto alla guida, va segnalato l'arrivo di due mappature di erogazione. L'introduzione dell'acceleratore ride by wire consente di scegliere tra un'ergoazione più pronta e una più turistica. Importante anche l'introduzione del controllo di trazione, disinseribile attraverso la strumentazione. L'ABS, come in passato, ha due modalità di funzionamento: attivo su entrambe le ruote o solo sulla anteriore. In più, può essere disattivato del tutto. È presente a lato della strumentazione un pulsante ''ABS'': premendolo per pochi istanti, ABS e controllo di trazione vengono disattivati. Nuova anche l'interfaccia tra moto e pilota, un display TFT a colori di 6,3'', a sviluppo verticale, con connettività. A lato del display è presente come in passato una presa USB, ma si tratta di una C e non più una A. Due le modalità di visualizzazione delle informazioni, una stradale e una in stile adventure. La navigazione nelle varie funzioni avviene attrasverso nuovi blocchetti al manubrio.

Yamaha Ténéré 700 2025: il nuovo display TFT da 6,3''. Si notano anche la presa di corrente e il pusante per disattivare ABS e TC

La Rally è una Ténéré (ancora più) orientata verso un utilizzo offroad. Visivamente si differenzia dalla standard per la colorazione e per il parafango alto anteriore. A livello tecnico vanno segnalate invece le sospensioni. Si tratta di unità KYB di alta gamma, ovviamente del tutto regolabili, con escursione per le ruote superiore di 20 mm; quindi 230 mm per quella anteriore e 220 mm per quella posteriore. Crescono così sia l'altezza minima da terra (255 mm) sia l'altezza della sella (910 mm). Sella che, tra l'altro, ha un'imbottitura differente, più spessa, e finiture più curate con due materiali per il rivestimento e logo Rally in rilievo. Presenti anche un paramotore (sempre in alluminio) più esteso e robusto, di spessore 4 mm, e pedane in titanio, più ampie e leggere di quelle della Ténéré standard. La Rally ha anche un tema del display aggiuntivo chiamato Raid, con grafica ispirata ai roadbook. Il peso di questa versione è di 210 kg in ordine di marcia con serbatoio pieno, ovvero 2 kg più della Ténéré 2025 standard.

Yamaha Ténéré 700 Rally 2025: una sola colorazione disponibile, celebrativa delle Ténéré dakariane degli anni Ottanta

Pubblicato da Fabio Meloni, 03/04/2025