Yamaha Ténéré 700 e Pol Tarres, spettacolo all'ErzbergRodeo. Il video

Lo spagnolo Pol Tarres ci ha abituato a dare spettacolo in sella alla sua Yamaha Ténéré 700, dimostrando l’incredibile potenziale della maxi enduro della Casa di Iwata ma anche il suo enorme talento. L’ultima perla arriva direttamente da una delle corse di enduro più estreme che ci siano nel panorama mondiale, l’ErzbergRodeo: una scalata impossibile tra rocce, fango e radici fino alla sommità della montagna in cui le specialistiche monocilindriche vengono messe a dura prova… figuriamoci una adventure da 700 cc.

VEDI ANCHE

PROLOGO E NON SOLO Ma per Tarres il richiamo delle sfida è stato irresistibile e dopo aver dato spettacolo nell’Iron Road Prologue come avete potuto vedere nel video qui sopra – vinto per dovere di cronaca da un’altra leggenda come Antoine Meo su Ducati DesertX – ha deciso di mettersi alla prova anche nel percorso completo. Il video POV qui sotto dura più di un’ora e vi mostra tutte le difficoltà che il campione spagnolo ha dovuto affrontare (disimpegnandosi sempre molto bene) per poi tagliare il traguardo in 131° su 500 partecipanti. I momenti più spettacolari sono condensati nei primi 7 minuti di video; trovate salti, sorpassi e derapate a profusione, oltre al sound spettacolare del CP2 a cannone. Buona visione!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/06/2023