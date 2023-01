Ténéré Spirit Experience 2023: esplora il deserto con la tua Yamaha!

Avete nel box una Ténéré 700 e sognate di andare nel deserto con la vostra moto? La scorsa settimana vi abbiamo mostrato un kit per trasformare la Ténéré nella XT 600 per la Dakar, ma adesso è stata proprio Yamaha a pensare a voi! Con Ténéré Spirit Experience, infatti, i possessori dell'enduro stradale di Iwata potranno vivere l'emozione del deserto a fianco del Team ufficiale Yamaha World Raid.

L'EXPERIENCE La Ténéré Spirit Experience 2023 include quattro dei più famosi eventi Rally Raid, dal Marocco Desert Challenge, che avrà luogo in aprile, al Rally Hellas nel mese di maggio. Dopo la pausa estiva, TSE e TWRT continueranno con il rally Transanatolia a settembre, per terminare col Tunisia Desert Challenge nel mese di ottobre. I 20 clienti Yamaha saranno trasportati con le loro moto al Rally Raid selezionato, dove seguiranno sia il percorso reale che un percorso parallelo ideato per i concorrenti delle gare e ogni sera vivranno insieme al team, ai piloti Alessandro Botturi e Pol Tarrès, che gareggeranno in occasione di eventi selezionati, e altri ospiti in gara nella competizione. Un'esperienza unica, che potrebbe accendere il desiderio di competere in futuro nel Rally Raid...

TUTTO INCLUSO Dell'organizzazione si occuperà la BMSM di Marc Bourgeois, ex campione Enduro e manager del team Dakar: preparazione, viaggi, trasporto della moto e partecipazione al Rally Raid scelto dal cliente, inclusi resoconti pre-evento, logistica, assistenza tecnica, montaggio del localizzatore GPS, prima colazione, cena e campeggio! Un'avventura di livello nel Rally Raid, senza la pressione intensa di una gara, con la possibilità di sperimentare la bellezza offerta dai paesaggi.

LE MOTO I clienti potranno guidare la propria Yamaha nella Ténéré Spirit Experience senza preoccuparsi di apportare eccessive modifiche. Saranno i tecnici MBSM a equipaggiare ogni moto con ruote e pneumatici speciali, nonché attrezzature di navigazione. In alcuni casi le Ténéré dei partecipanti dovranno essere dotate anche di un serbatoio carburante aggiuntivo.

I PILOTI Se le moto non necessitano di particolare preparazione, il discorso è diverso per i piloti. Prima dell'evento ogni pilota potrà scegliere di recarsi presso un Ténéré Centre per ricevere lezioni di guida o di navigazione: i centri MBSM Ténéré sono due, uno con sede in Francia e l'altro in Marocco, ma anche altri paesi europei hanno strutture simili. Per ulteriori informazioni è consigliabile contattare i distributori locali. Per maggiori informazioni sulla Ténéré Spiriti Experience 2023 potete cliccare qui.

