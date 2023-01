Yamaha Technical School: così si diventa meccanici in SBK e MotoGP

Yamaha Technical School è il Master in collaborazione con MTS che formerà 6 giovani tecnici per lavorare anche in SBK e MotoGP

I giovani che sognano di diventare meccanici nelle competizioni possono rimboccarsi le maniche e iniziare a sognare! Il merito è di Yamaha che, insieme a MTS – Motorsport Technical School – ha realizzato il primo Master per formare tecnici racing da inserire nelle corse.

L'OPPORTUNITÀ MTS è già attiva da anni nella formazione dei futuri meccanici di MotoGP e Formula 1 ma la collaborazione con Yamaha darà l'opportunità a 6 dei ragazzi iscritti al corso per Meccanici Sportivi Moto di MTS – partito il 18 novembre scorso e che terminerà il 12 febbraio – di partecipare, gratuitamente, al Master di specializzazione racing.

IL MASTER Per i 6 fortunati il percorso formativo Yamaha durerà cinque giornate così strutturate: due di specializzazione sulla parte moto con componenti GYTR, due di corso avanzato di elettronica e si concluderà con la sessione pratica in pista il 31 marzo presso l’Autodromo di Misano, in occasione della open season della Casa del Tre Diapason. Tra i docenti del corso anche il campione Niccolò Canepa che, oltre a continuare la sua attività inarrestabile di pilota nel Mondiale Endurance, è già ambassador del progetto bLU cRU, dove affianca e aiuta i giovanissimi piloti in gara.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/01/2023