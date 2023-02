Yamaha presenta le nuove Ténéré 700 Explore ed Extreme Edition 2023

Dopo aver visto le nuove Yamaha Ténéré 700 2023 lo scorso novembre a EICMA oggi scopriamo due nuove versioni delle enduro stradali di Iwata. Si tratta di Ténéré 700 Explore ed Extreme Edition, modelli che mantengono motore e telaio della versione di serie, ma si differenziano per la presenza di speciali componenti.

Yamaha Ténéré 700 Explore Edition

YAMAHA TÉNÉRÉ 700 EXPLORE EDITION 2023

Partiamo dalla Explore Edition, quella maggiormente votata al viaggio. A colpo d'occhio si nota subito il cupolino di maggiori dimensioni – 50% più ampio – ma ci sono differenze anche per quanto riguarda sospensioni e dimensioni. Nel primo caso abbiamo una forcella KYB da 43 mm con escursione ridotta a 190 mm – 20 mm meno della Ténéré 700 – e un monoammortizzatore con escursione 180 mm – 20 mm meno della Ténéré 700 – dotato di manopola di regolazione del precarico. La sella si abbassa a quota 860 mm – rispetto agli 875 mm della Ténéré – arrivano il cambio quickshifter e i supporti per le valigie laterali.

Yamaha Ténéré 700 Explore Edition

YAMAHA TÉNÉRÉ 700 EXTREME EDITION 2023

La Extreme, lo dice il nome, si spinge verso l'avventura. Ecco allora che arriva un parafango alto, in stile rally, protezione del radiatore e guidacatena in alluminio, ma soprattutto sospensioni a maggior escursione – 230 mm davanti e 220 mm dietro – entrambe KYB; una forcella da 43 mm completamente regolabile con uno speciale rivestimento Kashima, trattamento che ne assicura il perfetto funzionamento anche in condizioni gravose, e un monoammortizzatore completamente regolabile. La Extreme è più alta da terra – 260 mm – ed è dotata di pedane in titanio antiscivolo più grandi del 35%, con la sella a 910 mm, più ricca di imbottitura per 20 mm.

YAMAHA TÉNÉRÉ 700 EXPLORE ED EXTREME EDITION: USCITA E PREZZI

Le nuove Yamaha Ténéré 700 Explore ed Extreme Edition saranno disponibili in Icon Blue e Tech Camo. Per ora il sito italiano non riporta info riguardo la data di arrivo dei modelli, né il loro prezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/02/2023