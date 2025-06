Yamaha: ecco il sound del nuovo motore V4 della M1 MotoGP! E la R1?

Yamaha MotoGP ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un nuovo post. Il protagonista è il nuovo motore V4 della M1, per la prima volta svelato in modo ufficiale, non nell'architettura certo, ma attraverso una registrazione del sound. Scopriamo come ''canta'' il nuovo motore della Yamaha e quali potrebbero essere i futuri risvolti di questa operazione (soprattutto per la R1).

Yamaha M1 con motore V4

Anche Yamaha si è rassegnata. In una MotoGP dominata dai motori V4, la Casa di Iwata ha immolato il 4 cilindri in linea in favore del motore a V. Di un possibile passaggio della M1 al motore V4 si parlava da tempo, ma già da allora si vociferava anche della R1. Da quell'articolo, del settembre 2024, ne sono successe tante: la R1 è diventata solo Race, per la pista, ma è anche arrivata la R9, la supersportiva di mezzo tra R6 e la maxi da 1.000 cc. Ma col nuovo motore V4 in MotoGP c'è speranza che qualcosa cambi per la R1?

Yamaha R1 con motore V4?

Yamaha R1 Race 2025: 3/4 anteriore

Yamaha M1 con motore V4 non significa per forza R1 con motore V4. In quasi 9 mesi, però, le cose sono andate esattamente come previsto, tra l'addio della R1 alla strada e l'arrivo della R9, nonché il debutto del nuovo motore per la M1. Non ci sarebbe bisogno di ricordare che Aprilia e Ducati usano il V4 sia per le loro MotoGP che per la gamma di moto stradali – l'unica ''esclusa'' è KTM che non ha un V4 tra le moto di serie – e che M1 e R1 hanno condiviso fino ad oggi la filosofia del motore Crossplane. Come a dire, se è stato così prima perché non dovrebbe essere così in seguito? La gamma R1 per come la conosciamo funziona ancora molto bene, ma è un progetto ormai datato: per come la vedo io non ci sono vie di mezzo possibili, o la R1 si rinnoverà completamente – e il motore V4 potrebbe essere l'artefice – o sarà destinata ad estinguersi. Lo scorso settembre scrivevo: ''Se dovessi fare un'ipotesi – sognando un po' – potrei immaginare il 2025 come anno di transizione, con la R1 attuale in versione Race, per poi lanciare già dal 2026 la nuova generazione di R1 con motore V4. Nel 2025 io vedevo bene l'arrivo della chiacchieratissima R9 con motore CP3... spero di azzeccare almeno un pronostico!'' Nel 2025 ci ho visto giusto, non resta che incrociare le dita per il 2026: mentre ci godiamo il sound del nuovo V4, infatti, è atteso anche Toprak Razgatlioglu in MotoGP come nuovo pilota della Yamaha M1 del team Prima Pramac Racing.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/06/2025