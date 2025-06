Yamaha Spirit of Challenge 2025: la grande festa a Varano de' Melegari

Yamaha Spirit of Challenge 2025 è la festa per i 70 anni di Yamaha: appuntamento a Varano de' Melegari il 21 giugno. Il programma

Yamaha Spirit of Challenge, la grande festa per i 70 anni della Casa di Iwata, scalda i motori per il 21 giugno a Varano de' Melegari. Scopriamo come funziona: il programma e gli ospiti.

Programma

La Riding School Pedersoli con le Yamaha R1

Yamaha Spirit of Challenge sarà una giornata all’insegna dei valori e dello stile di Yamaha: Hatsu (innovazione), Etsu (entusiasmo), Shin (fiducia), Mi (emozione) e Ketsu (legami). Durante la giornata ci sarà spazio per modelli celebrativi, eventi, attività e contenuti che raccontano la storia e il futuro di Yamaha Motor, ma anche incontrare piloti e ambassador, ammirare l’esposizione di modelli storici e attuali. Tutto questo sarà possibile nelle 5 aree tematiche: Heritage, Racing, Innovation, Adventure e Community. Durante la giornata del 21 giugno si potrà assistere alla proiezione del documentario ufficiale di Yamaha, ma anche scoprire il podcast celebrativo: le voci dei protagonisti, le curiosità e gli aneddoti che hanno reso Yamaha un punto di riferimento nel mondo della mobilità e dello sport.

Modalità di ingresso e prezzi

Yamaha XSR 900 e XSR 900 GP in azione

Yamaha Spirit of Challenge 2025 è ad ingresso libero – ci sarà anche un parcheggio gratuito – ed è aperto ad appassionati di tutte le età. Per maggiori informazioni potete visitare l'area dedicata sul sito Yamaha, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 05/06/2025