Yamaha presenta le nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025: caratteristiche e prezzi

Yamaha presenta le nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025 moto che, come la nuova MT-07 – qui la prova – si aggiornano alla nuova filosofia: ''solito'' motore CP2 ma ora dotato di elettronica, ciclistica ed ergonomia riviste, il tutto con un look sempre riconoscibile, ma più moderno. Scopriamo tutte le novità delle nuove Tracer 7, quando arrivano e quanto costano.

Motore ed elettronica

Sulle nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025 viene confermato il motore CP2 da 690 cc, ora Euro 5+, da 73,4 CV a 8.750 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min (c'è anche la frizione antisaltellamento A&S). La grande novità è che le Tracer 7 2025 sono equipaggiate con il comando dell'acceleratore elettronico Y-CCT (Yamaha Chip Controlled Throttle), dotate di modalità di guida YRC (Yamaha Ride Control) Street, Sport e Custom – personalizzabile – e di controllo di trazione, regolabile su 2 livelli. In Street l'erogazione è PWR2, più morbida, così come il TCS2, con un livello di intervento più elevato, mentre in modalità Sport il PWR1 e il TCS1 sono fatti, da una parte per garantire la massima risposta del motore, dall'altra l'intervento del controllo meno invasivo. L'erogazione motore su PWR3, invece, è pensata per le condizioni di bagnato o, in generale, per fondi con bassa aderenza. Tra le dotazioni delle nuove Tracer 7 2025 c'è, di serie, il cruise control. Completano la dotazione il nuovo display TFT a colori da 5'', i nuovi comandi al manubrio e la presa USB-C.

Ciclistica

Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025 si aggiornano anche sul fronte ciclistica con il telaio in acciaio ad alta resistenza ridisegnato con una maggiore rigidità torsionale, longitudinale e laterale, mentre il nuovo forcellone è stato allungato di 40 mm e ottimizzato per una maggiore rigidità. Il nuovo modello delle Tracer 7 è dotato inoltre di una nuova cover con una rigidità superiore per ridurre le vibrazioni e migliorare la protezione da acqua e sporco. Anche le sospensioni sono cambiate – 130 e 139 mm di escursione – una nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm regolabile in estensione su 18 livelli e, al posteriore, un mono con leveraggi progressivi (sulla GT con regolazione remota del precarico). Nuovi sono anche i cerchi da 17'', piu leggeri, così come le nuove pinze freno radiali che mordono i dischi da 298 mm (dietro un disco da 245 mm). Gli pneumatici sono i Michelin Pilot Road 6 GT in misura 120/70 e 180/55. Il peso delle nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT è rispettivamente di 203 kg e 212 kg (col pieno).

Ergonomia

Le prime differenze tra Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025 sono qui, alla voce ergonomia e comfort. La posizione è stata rivista rispetto alla precedente generazione e ora le manopole sono più alte di 30 mm e più larghe di 25 mm, per una posizione di guida più confortevole. Anche i supporti del manubrio sono stati ridisegnati e migliorano ulteriormente la rigidità e il bilanciamento del peso, mentre la nuova sella in due pezzi promette maggiore comfort sia al pilota – è regolabile per un'escursione di 20 mm, da 830 a 850 mm sulla Tracer 7, da 845 a 865 mm sulla GT – che al passeggero. La più ricca Tracer 7 GT è dotata di una speciale superficie della sella con imbottitura interna più spessa, mentre la porzione di sella del passeggero è stata allungata di 40 mm per offrire più spazio. Sulla Tracer 7 GT, inoltre, le pedane del passeggero sono dotate di inserti in gomma per aumentare il comfort e ridurre le vibrazioni.

Comfort e dotazioni

Le nuove Tracer 7 e Tracer 7 GT alzano l'asticella anche quando si parla di viaggi e comfort. Il serbatoio carburante è stato riprogettato e ampliato fino a 18 litri, per una maggiore autonomia e, grazie alla nuova forma, migliora i movimenti in sella alla moto e nelle fasi di salita/discesa da essa. La Tracer 7 GT fa di meglio e, grazie al parabrezza più alto di 90 mm, con una struttura più spessa di 1 mm e più rigida – è regolabile su un intervallo di 60 mm – promette un maggior comfort aerodinamico. Un plexi che è stato ottimizzato e sviluppato attraverso l'analisi CFD per ridurre le turbolenze intorno alla parte superiore del corpo e alle braccia del pilota. Sulla Tracer 7 il più piccolo parabrezza è di tipo sportivo fumé. Sulla nuova Tracer 7 2025 troviamo i paramani, per proteggere le mani dal freddo e dalla pioggia, mentre la Tracer 7 GT alza la posta in palio: di serie ci sono anche le manopole riscaldabili su 3 livelli di intervento. La Tracer 7 GT 2025 aggiunge, rispetto alla Tracer 7, anche cavalletto centrale di serie e borse laterali rigide (dove entra un casco).

Yamaha Tracer 7 e Tracer 7 GT 2025 arriveranno a luglio con prezzi rispettivamente da 9.999 euro e 11.499 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/05/2025