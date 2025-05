Yamaha presenta nuovo Tricity 125 2025: caratteristiche, data di arrivo e prezzo

Yamaha Tricity 125 2025 si aggiorna fuori e nella dotazione, con un nuovo display con navigazione Turn By Turn: le novità e il prezzo

Yamaha presenta nuovo Tricity 125 2025. Il tre ruote della Casa dei Tre Diapason si aggiorna nel look, nel motore e nella dotazione: scopriamo tutte le novità, quando arriva in concessionaria e quanto costa.

Yamaha Tricity 125 2025: caratteristiche e novità

Che Tricity 125 2025 sia lo scooter a 3 ruote di Yamaha è cosa nota, ma con il nuovo modello la Casa di Iwata ha portato un nuovo protagonista della città più moderno nella linea e nella dotazione. Il design si ispira a quello di Tricity 300, con i fari a LED sovrapposti e le luci di posizione a LED che creano una sorta di ''Y'', mentre al posteriore c'è un nuovo fanale – e indicatori di direzione – a LED. Il motore monocilindrico Blue Core 125, ora Euro 5+, riconferma l'adozione del sistema Start&Stop per ridurre i consumi, con 12,2 CV a 8.000 giri/min e 11,2 Nm a 6.000 giri/min. La sella di Tricity 125 2025 è a 785 mm da terra, il peso di 169 kg col pieno.

Dotazione

Nuovo Tricity 125 2025 guadagna ora un display TFT da 4,2'' connesso che, tramite l'app MyRide di Yamaha, permette la navigazione Turn By Turn. Confermati anche il sistema Smart Key, l'Unified Brake System (UBS) di serie – sistema di frenata unificata che regola automaticamente la potenza tra anteriore e posteriore – così come il Sistema di sterzo Leaning Multi-Wheel (LMW) sulle ruote anteriori (l'ABS è proposto come optional). Di fianco al blocchetto di sterzo trova ora spazio una presa USB-C.

Yamaha Tricity 125 2025: data di arrivo e prezzo

Nuovo Tricity 125 2025 è proposto in 3 colorazioni – Zen Green/Milky White/Matt Grey – con prezzi a partire da 4.699 euro. Arriverà nelle concessionarie nella seconda metà di giugno.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/05/2025