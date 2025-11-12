Yamaha YE-01 Racing Concept 2026, la cross elettrica che correrà il Mondiale

Realizzata insieme a Electric Motion, ha controllo di trazione e mappature. CV? Quanti quelli della YZ450F MXGP

Yamaha YE-01 Racing Concept - La Casa di Iwata sta collaborando con l’azienda francese Electric Motion nello sviluppo di una motocross da gara elettrica. Sebbene siano previsti ulteriori sviluppi prima del debutto, Yamaha l'ha già svelata.

La YE-01 Racing Concept prenderà parte alla serie MXEP, una categoria che vedrà protagoniste moto elettriche prototipo in alcuni round selezionati del Campionato del Mondo Motocross FIM. La nuova classe MXEP è stata annunciata a marzo 2024, con un totale di sei round in Europa, tutti abbinati alla serie MXGP.

Yamaha YE-01 Racing Concept 2026, prenderà parte al Mondiale per prototipi elettrici

Yamaha punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, includendo la produzione dei propri prodotti e le operazioni aziendali, quindi l’investimento nelle moto da gara elettriche non sorprende. In una nota stampa, Yamaha dichiara:

“Per realizzare questo obiettivo, l’azienda continuerà a promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie sostenibili, inclusa l’elettrificazione, e perseguire la neutralità carbonica attraverso un approccio multiplo. Nell’ambito di questa strategia, e con il mercato delle moto sempre in evoluzione, Yamaha monitora continuamente l’accettazione del mercato e i progressi tecnologici delle soluzioni EV.”

La nuova YE-01 Racing Concept è basata sulla YZ450F recentemente introdotta. Yamaha la definisce un “progetto live”, che integra tecnologie sia del marchio giapponese sia di Electric Motion. Quest’ultima è partner strategica di Yamaha dal novembre 2024 ed è specializzata in modelli off-road, incluse moto elettriche da trial. La nuova YE-01 monta sospensioni KYB completamente regolabili, come la YZ450F.

Dove questa moto promette prestazioni rivoluzionarie è nel motore: è dotata di un powertrain elettrico raffreddato a liquido, capace di offrire livelli di potenza simili alla MXGP, secondo Yamaha. Per ottenere un comportamento simile a quello della YZ450F dei motori tradizionali, la casa di Iwata spiega che:

“Il motore è abbinato a una frizione idraulica, mentre la posizione della batteria garantisce un baricentro ottimizzato, in modo simile al layout del motore a testa invertita della YZ450F.” Yamaha YE-01 Racing Concept 2026, il motore promette performance da ''450'' da Mondiale

La YE-01 Racing Concept dispone anche di sistemi che aiutano la guidabilità: modalità di potenza etraction control.

Yamaha aggiunge:

“Lo sviluppo della YE-01 Racing Concept continuerà, e verranno effettuati vari test con i collaudatori Yamaha Motocross man mano che il progetto progredirà, in preparazione dell’inizio del campionato MXEP.”

