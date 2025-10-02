Moto Morini: una enduro stradale e una adventure da 300 cc? Le novità

Moto Morini ha registrato i documenti per due nuove moto da 300 cc, una enduro stradale e una adventure: caratteristiche e data di arrivo

Aria di novità per Moto Morini che ha registrato, in Europa, due nuovi modelli da 300 cc: si tratta di una enduro stradale e una adventure monocilindriche: scopriamo come sono fatte e quando potrebbero arrivare sul mercato.

Moto Morini, novità 2026: adventure ed enduro stradale da 300 cc

Le nuove Moto Morini, una enduro e una adventure da 300 cc, si inseriscono in un momento di grande fermento: la Casa di Trivolzio ha infatti presentato la X-Cape 1200 – qui la prova – e annunciato i prezzi della Alltrhike – la proveremo presto – nonché l'aggiornata best seller, X-Cape 700 (anche la bellissima Gold Wheels Edition). I due nuovi modelli fanno parte di un segmento di moto di piccola cilindrata con motore monocilindrico che i colleghi di Cycle World sembrano suggerire molto simile a quello della Kawasaki KLR 300 – oggi, invece, vi abbiamo raccontato del ritorno della nuova KLE 650 – una dual sport in vendita negli USA. Il motore delle nuove moto sarebbe un mono raffreddato a liquido da 292 cc, capace di 28 CV e 20 Nm, abbinato a un telaio in acciaio e a un forcellone in alluminio, mentre forcella a steli rovesciati e mono con leveraggio, insieme all'impianto frenante a disco con pinze assiali, completano il quadro della ciclistica.

Moto Morini, novità 2026: la data di arrivo delle nuove moto da 300 cc

Le nuove Moto Morini 2026 devono ancora apparire in ''carne ed ossa'', ma quale miglior contesto se non EICMA 2025? Potremmo vedere i loro concept già al Salone, in attesa dell'arrivo sul mercato nel corso del 2026 o forse, addirittura nel 2027. Restate connessi per non perdere le prossime novità.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/10/2025