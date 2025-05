Moto Morini presenta X-Cape 700 Gold Edition, più bella e ricca (i prezzi)

Moto Morini X-Cape 700 Gold Edition è la punta di diamante della gamma: non solo cerchi dorati, ma anche una ricca dotazione. I prezzi

Moto Morini presenta X-Cape 700 Gold Edition, punta di diamante della gamma (qui trovate la prova della X-Cape 700 ''standard''). Se pensate si tratti solo di cerchi color oro – come sulla vecchia Gold Wheels Edition – vi sbagliate: scopriamo la ricca dotazione e i prezzi della nuova versione.

La X-Cape 700 Gold Edition è caratterizzata da cerchi a raggi tubeless anodizzati oro – adesso disponibili su tutte le colorazioni, Black Ebony, Red Passion, Carrara White – ma anche per una dotazione più completa: l'allestimento, infatti, si porta dietro anche manopole e sella riscaldabili, nonché il controllo di trazione.

La nuova X-Cape Gold Edition sarà disponibile da giugno con un prezzo di 7.940 euro, vale a dire 400 euro in più rispetto alle versioni con cerchi a raggi e 750 euro in più di quelle con cerchi in lega.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/05/2025