Moto Morini Alltrhike: svelato il prezzo, si aprono i preordini

Moto apre i preordini per Morini Alltrhike 450, l'enduro stradale: scopriamo quando arriverà e qual è il suo prezzo

Moto Morini annuncia l'apertura dei preordini per Alltrhike, la nuova enduro stradale 450 vista a EICMA. Scopriamo quindi colori, data di arrivo e prezzi della moto novità 2025.

Moto Morini Alltrhike: colori, data di arrivo, prezzi

La nuova enduro stradale Alltrhike di Moto Morini, è stata presentata lo scorso EICMA (qui tutte le info). L'Azienda di Trivolzio annuncia l'apertura degli ordini a partire da oggi, con i primi esemplari che arriveranno a settembre in concessionaria, in due versioni, la standard, disponibile nei colori nero e verde, al prezzo di 5.890 euro, e la più ricca High Equipped, con paramani, sella riscaldata e manopole riscaldate di serie, disponibile nel colore bianco, al prezzo di 6.140 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Moto Morini, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/07/2025