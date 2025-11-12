Novità moto

Altro che Black Friday, le Moto Morini Seiemmezzo ad un prezzo shock

Avatar di Danilo Chissalé, il 12/11/25

2 giorni fa - Le Naked e scrambler di Morini non sono mai state così convenienti

Moto Morini anticipa il Black Friday tagliando i prezzi di listino di Seiemmezzo STR (la stradale) e Seiemmezzo SCR (la scrambler)

Dici Moto Morini e pensi subito alla X-Cape, che sia la best seller 700 o la neo arrivata ammiraglia 1200, difficilmente il primo modello che ti salta in mente è la Seiemmezzo, ma con il taglio di prezzo le cose potrebbero cambiare. La Casa di Trivolzio rende più appetibili la naked e la scrambler andando a riposizionarle sul mercato, senza però impoverire l'offerta.

Versioni e nuovi prezzi per le Morini Seiemmezzo STR e SCRMoto Morini Seiemmezzo STR e SCR: il confronto tra naked e scrambler nella prova vide

Noi di Motorbox abbiamo provato entrambe le versioni di Seiemmezzo (qui la prova della STR, qui invece quella della SCR), apprezzando la componentistica valida, lo stile modern classic e la tecnologia, con entrambe le moto dotate di TFT e navigazione cartografica tramite mirroring del telefono attraverso l'app gratuita MotoFun. Certo, il motore avrebbe bisogno di un'iniezione di brio in più per competere ad armi pari con le naked depotenziabili A2 (qui la comparativa), ma se le prestazioni per voi non sono la necessità primaria e pensate più alla convenienza del pacchetto, allora il recente taglio al prezzo di listino potrebbe convincervi a valutarne l'acquisto. Ecco quanto costano le Seiemmezzo 2026.

  • Moto Morini Seiemmezzo STR6.340 euro, nuovo prezzo 5.590 euro
  • Moto Morini Seiemmezzo SCR6.740 euronuovo prezzo 6.090 euro
Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/11/2025
Listino Moto Morini Seiemmezzo
AllestimentoCV / KwPrezzo
Seiemmezzo STR 61 / 446.340 €
Seiemmezzo SCR 61 / 446.740 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Moto Morini Seiemmezzo visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Moto Morini Seiemmezzo
