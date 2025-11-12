Altro che Black Friday, le Moto Morini Seiemmezzo ad un prezzo shock

Dici Moto Morini e pensi subito alla X-Cape, che sia la best seller 700 o la neo arrivata ammiraglia 1200, difficilmente il primo modello che ti salta in mente è la Seiemmezzo, ma con il taglio di prezzo le cose potrebbero cambiare. La Casa di Trivolzio rende più appetibili la naked e la scrambler andando a riposizionarle sul mercato, senza però impoverire l'offerta.

Noi di Motorbox abbiamo provato entrambe le versioni di Seiemmezzo (qui la prova della STR, qui invece quella della SCR), apprezzando la componentistica valida, lo stile modern classic e la tecnologia, con entrambe le moto dotate di TFT e navigazione cartografica tramite mirroring del telefono attraverso l'app gratuita MotoFun. Certo, il motore avrebbe bisogno di un'iniezione di brio in più per competere ad armi pari con le naked depotenziabili A2 (qui la comparativa), ma se le prestazioni per voi non sono la necessità primaria e pensate più alla convenienza del pacchetto, allora il recente taglio al prezzo di listino potrebbe convincervi a valutarne l'acquisto. Ecco quanto costano le Seiemmezzo 2026.

Moto Morini Seiemmezzo STR : 6.340 euro , nuovo prezzo 5.590 euro

: , Moto Morini Seiemmezzo SCR: 6.740 euro , nuovo prezzo 6.090 euro

