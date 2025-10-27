EICMA 2025: le novità allo stand Moto Morini raccontate da Alberto Monni. Video

Sullo stand di Moto Morini a EICMA 2025 ecco le Kanguro 300, la 31/2 in due varianti, la Calibro in versione bagger e la Corsaro GT

A poche settimane dal lancio della X-Cape 1200 e della AllthRike, Moto Morini presenta a EICMA 2025 le Kanguro, due moto con motore monocilindrico 300 cc declinate in versione enduro stradale e rally. che rievocano un nome storico per Moto Morini. In mostra anche la Calibro in versione bagger, le 3 1/2, in versione Rumble e Sport con nuove colorazioni. Infine, anche la Corsaro GT, crossover che arriverà nella seconda metà del 2026. Di tutto questo di parla Alberto Monni, General Manager di Moto Morini.

Moto Morini in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025