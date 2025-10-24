Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, eccola finalmente in versione definitiva (e pronta per la vendita)

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026 - Presentata a EICMA 2024 (qui il nostro articolo con video), la piccola naked neo retrò torna un anno dopo a far bella mostra di sé allo stand della Casa di Trivolzio (PV), in versione definitiva e pronta per la vendita.

Confermata la ricetta con la quale ha esordito. Reinterpreta in chiave moderna un modello storico del 1974 firmato da Franco Lambertini e promette di essere leggera e facile da guidare. Coi suoi 32 CV, è adatta a chi ha la patente A2. La Casa promette che sarà nelle concessionarie nella prima metà del 2026, in due colorazioni: rosso e bianco.

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, in bianco con semimanubri

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, design e novità: cambia il manubrio

La 3 1/2 Sport è caratterizzata da linee contemporanee ed evocative al tempo stesso, col faro tondo, il serbatoio allungato con tappo ''vintage'', la sella con logo Moto Morini, il codino slanciato. Il tutto impreziosito dal classico colore rosso o da un raffinato bianco che le donano un pizzico d'eleganza. Rispetto alla versione vista lo scorso anno cambia nel manubrio, tradizionale. I semimanubri sportivi coi quali era stata presentata saranno disponibili come accessorio. Confermata la fanaleria full LED e il display TFT con connettività e navigazione.

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, fanaleria full LED

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026: cambiano altezza sella e forcella

Il cuore della 3 1/2 è un bicilindrico a V di 60° di 350 cc con raffreddamento a liquido, distribuzione a doppio albero a camme in testa e 8 valvole. È capace di 32 CV e 30 Nm (per una velocità massima di 140 km/h) e ha cambio a sei marce. La ciclistica ruota attorno a un telaio a doppia culla aperta in acciaio abbinato a un forcellone in alluminio che aziona senza leveraggi un monoammortizzatore regolabile nel precarico molla. La forcella ''rovesciata'' con steli di 43 mm della 3 1/2 vista l'anno scorso lascia spazio sulla 2026 a un'unità con medesimo layout e steli di 37 mm. I freni sono a disco con l'anteriore di 300 mm e pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini. I cerchi sono in alluminio, di 17'', con gomme in misura 110/70 e 150/60. La sella è a 795 mm da terra; l'anno scorso erano stati dichiarati 780 mm. Il peso a secco è di 154 kg, il serbatoio ha 15,5 litri di capacità.

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, la sella è a 795 mm da terra

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, scheda tecnica

MISURE:

Lunghezza x larghezza x altezza (mm): 2.090x800x1.224

Interasse: 1.420 mm

Peso a secco: 154 kg

Altezza sella: 795 mm

Capacità serbatoio: 15,5 litri

Altezza da terra: 155 mm

TELAIO:

Telaio principale: doppia culla aperta in tubi di acciaio

Forcellone: doppio braccio in alluminio

SISTEMA FRENANTE:

Freno anteriore: disco singolo ø300 mm, pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini contrapposti

Freno posteriore: disco singolo ø255 mm, pinza flottante a due pistoncini

ABS: doppio canale

SOSPENSIONI:

Anteriore: forcella rovesciata ø37 mm, escursione ruota 130 mm

Posteriore: monoammortizzatore centrale, escursione ruota 120 mm, precarico molla regolabile

RUOTE E GOMME:

Anteriore: cerchio in alluminio 3,00”x17”, 110/70

Posteriore: cerchio in alluminio 4,25”x17”, 150/60

MOTORE:

Tipo di motore: bicilindrico a V di 60°, 4T

Cilindrata: 350 cc

Alesaggio per corsa: 58 mm x 66,3 mm

Compressione: 11,8:1

Coppia massima: 30 Nm / 3,0 kgm / 5.500 giri/min

Potenza massima: 24 kW / 32 CV / 8.500 giri/min

Velocità massima: 140 km/h

Sistema di raffreddamento: a liquido

Distribuzione: DOHC, 8 valvole

Moto Morini 3 1/2 Sport 2026, gomma posteriore 150/60

Pubblicato da Fabio Meloni, 04/11/2025