SYM presenta il maxi scooter sportivo TTLBT a EICMA 2025

SYM TTLBT è il primo maxi scooter sportivo di alta gamma: scopriamo caratteristiche e dotazioni da EICMA 2025

SYM presenta TTLBT, il primo maxi scooter di alta gamma. Lo avevamo visto lo scorso anno in veste di concept e ora, forse, è pronto per affacciarsi sul mercato. In attesa delle conferme ufficiali da parte di SYM, scopriamo le caratteristiche tecniche del TTLBT 508.

SYM TTLBT 508 2026: caratteristiche del maxi scooter sportivo

SYM TTLBT 508 condivide parte della base tecnica col Maxsym TL 508, a cominciare dal motore bicilindrico di 508 cc capace di 45,5 CV a 6.750 giri/min e 49,9 Nm a 5.250 giri/min. Anche l'interasse da 1.543 mm, identico a quello del suo antenato Maxsym, ci dice che i due maxi hanno molto in comune. Anche i cerchi da 15'' con pneumatici 120/70 e 160/60 equipaggiano sia TL 508 che TTLBT 508 ed entrambi montano forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore, così come l'impianto frenante a doppio disco anteriore. Di novità però TTLBT 508 ne porta tante, dal serbatoio più capiente – 16 litri – passando per la maggiore capacità di carico: ai 37 litri del vano sottosella si aggiungono le borse laterali di serie da 14,4 e 13,6 litri. Il vano nel retroscudo accoglie una presa USB per la ricarica dello smartphone.

Dotazioni

Ma le grandi novità di TTLBT 508 sono da ricercare nella ricca dotazione, tra poggiaschiena regolabile su 3 diverse posizioni (la sella è a 780 mm), manopole riscaldabili con 4 livelli e parabrezza elettrico e luci cornering. Non mancano ride-by-wire, cruise control e 3 modalità di guida: “Normale con TCS”, che garantisce la massima potenza mantenendo attivo il controllo di trazione; “Normale”, con prestazioni identiche ma senza TCS; e “Pioggia”, che riduce la potenza per una guida più sicura su superfici scivolose. Grazie al nuovo sistema MSC BOSCH 9.3, arrivano anche ABS e Traction Cornering. Implementati anche il sistema smart key e il display, un touchscreen TFT da 7'' con 3 layout grafici che supporta Apple CarPlay, per sfruttare navigazione, musica e gestione delle chiamate direttamente dallo schermo. Nuovo SYM TTLBT sostituirà Maxsym TL 508? Vi racconteremo di più direttamente da EICMA.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025