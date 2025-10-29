SYM Jepardo: a EICMA 2025 nuovo scooter connesso a ruote basse

Proprio come il nuovo Joyride 300, anche il SYM Jepardo presentato a EICMA 2025 porta avanti il nuovo concetto di design ''biomimetico'' della casa taiwanese, con forme e nome ispirati al regno animale. Felini, soprattutto, con il Jepardo che vuole incarnare la velocità e l'agilità del ghepardo.

SYM Jepardo, il portapacchi integrato

Il design del SYM Jepardo 2026

Linee decise, volumi scolpiti, alla ricerca di una facile riconoscibilità in un mondo affollato di proposte, Jepardo è un ''duemmezzo'' a ruote basse con doppio vano portacasco sotto la sella (che si trova a 755 mm da terra) e un motore monocilindrico da 24,6 CV e 24 Nm di coppia. L'omologazione è Euro 5+, ca va sans dire. Non mancano due freni a disco con ABS e controllo di trazione.

Le luci anteriori hanno lenti a vista, per un look più tecnologico e moderno; i fanali posteriori disegnano una firma luminosa a LED di taglio geometrico e il portapacchi integrato chiude la linea della coda con un design ben armonizzato. Forse, per richiamare un ghepardo, servirebbero forme più morbide e asciutte, ma tant'è.

SYM Jepardo, il quadro strumenti da 7''

Confortevole e tecnologico

Jepardo si caratterizza per il parabrezza che si regola senza bisogno di utensili, per ottimizzare la protezione dall'aria. Dietro di esso, il display TFT-LCD da 7 pollici propone una strumentazione chiara e personalizzabile, con tre modalità di visualizzazione e regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambientale.

Non mancano prese USB di tipo A e C, oltre a funzioni di connettività che, attraverso l’app SYM, permettono di collegare lo smartphone allo scooter: per consentire il mirroring del display, vedere sul cruscotto le notifiche di chiamate e messaggi, permettere la navigazione integrata con Google Maps e offrire un accesso semplificato alle funzionalità del veicolo.

Il sistema Keyless 2.0 completa la dotazione, con una funzione di sicurezza che permette l'avvio del veicolo anche a telecomando scarico: avvicinandolo all’antenna e ruotando l’interruttore principale. Prezzo e arrivo sul mercato non sono ancora stati comunicati.





