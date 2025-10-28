SYM Cruisym 400 2026: il maxi scooter in versione definitiva

SYM Cruisym 400 torna a EICMA un anno dopo, pronto per la stagione 2026. Scopriamo il nuovo maxi della Casa di Taiwan in versione definitiva.

SYM Cruisym 400 2026: novità, caratteristiche

SYM Cruisym 400 2026: 3/4 posteriore

Cruisym 400 2026 sembra confermare quanto visto un anno fa al Salone, sia nel look eccentrico e moderno che nella tecnica. Il 400 appare massiccio, con un frontale spigoloso dotato di luci full LED, mentre il grande parabrezza brunito svetta quasi verticalmente. La base tecnica sembra presa parzialmente in prestito dal 400 di Casa, Maxsym, col motore monocilindrico da 399 cc capace di 34 CV e 37 Nm, la forcella a steli tradizionali e la coppia di ammortizzatori. L'impianto frenante vede dischi a margherita su entrambe le ruote e cerchi da 15'' e 14'' (proprio come Maxsym 400). L'interasse del Cruisym 400 è di 1.553 mm, mentre la sella è a 785 mm. L'ampia sella con supporto lombare è regolabile su 3 posizioni. Buona anche la dotazione tecnologica che offre display TFT LCD da 7'' con connessione smartphone e navigazione Turn-by-Turn, telecamera e sistema TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Dallo stand SYM a EICMA vi diremo di più.

