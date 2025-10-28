EICMA 2025

SYM Cruisym 400 2026: il maxi scooter in versione definitiva

Avatar di Michele Perrino, il 04/11/25

3 ore fa - Il Cruisym 400 torna allo stand SYM a EICMA 2025 in versione definitiva

SYM Cruisym 400 model year 2026 torna a EICMA un anno dopo in versione definitiva: scopriamo come cambia il maxi scooter

SYM Cruisym 400 torna a EICMA un anno dopo, pronto per la stagione 2026. Scopriamo il nuovo maxi della Casa di Taiwan in versione definitiva.

SYM Cruisym 400 2026: novità, caratteristiche

SYM Cruisym 400 2026: 3/4 posteriore

Cruisym 400 2026 sembra confermare quanto visto un anno fa al Salone, sia nel look eccentrico e moderno che nella tecnica. Il 400 appare massiccio, con un frontale spigoloso dotato di luci full LED, mentre il grande parabrezza brunito svetta quasi verticalmente. La base tecnica sembra presa parzialmente in prestito dal 400 di Casa, Maxsym, col motore monocilindrico da 399 cc capace di 34 CV e 37 Nm, la forcella a steli tradizionali e la coppia di ammortizzatori. L'impianto frenante vede dischi a margherita su entrambe le ruote e cerchi da 15'' e 14'' (proprio come Maxsym 400). L'interasse del Cruisym 400 è di 1.553 mm, mentre la sella è a 785 mm. L'ampia sella con supporto lombare è regolabile su 3 posizioni. Buona anche la dotazione tecnologica che offre display TFT LCD da 7'' con connessione smartphone e navigazione Turn-by-Turn, telecamera e sistema TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Dallo stand SYM a EICMA vi diremo di più.

VEDI ANCHE
SYM Jepardo 2026: caratteristiche del nuovo scooter di EICMA 2025
SYM Jepardo: a EICMA 2025 nuovo scooter connesso a ruote basse
SYM TTLBT 2026, il maxi scooter: novità, motore, sella
SYM presenta il maxi scooter sportivo TTLBT a EICMA 2025
SYM Joyride 300 2026: il nuovo scooter "biomimetico" a EICMA 2025
SYM presenta Joyride 300 2026: ecco come cambia
Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025
Tags
symEICMA 2025
Gallery
Logo Sym
Sym
Vedi anche