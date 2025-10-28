SYM presenta Joyride 300 2026: ecco come cambia

A EICMA 2025 la taiwanese SYM presenta il nuovo Joyride 300 2026, in cui la grande novità è rappresentata da un design che la Casa definisce biomimetico e che, nel caso specifico, si ispira alla potenza e all'eleganza del leone, richiamandone le forme con dettagli estetici mirati.

SYM presenta Joyride 300 2026, le luci anteriori

Il design del nuovo SYM Joyride 300 2026

In particolare, i fari anteriori a quattro LED intendono ricreare ''lo sguardo penetrante del re della savana, trasmettendo carattere e sicurezza''. Le linee della carrozzeria cercano somiglianze con tratti felini, ''evocano la tensione predatoria e la dinamica di un animale in movimento''.

Nessun richiamo, invece, al posteriore dove il fanale a LED con effetto 3D non ha alcun riferimento alle terga dell'animale, ma si limita a offrire una maggiore visibilità e un tocco di tecnologia.

SYM presenta Joyride 300 2026, le luci posteriori

Strumentazione LCD e maggior comfort

L’aggiornamento del Joyride 300 comprende poi un nuovo cruscotto LCD, che propone una strumentazione più chiara e moderna, per un'esperienza di guida aggiornata.

Altre novità riguardano il comfort. La pedana (piatta, a tutto vantaggio del carico) è stata ridisegnata, per offrire maggiore libertà di movimento, e la nuova sella ergonomica con supporto lombare rende la guida ancora meno faticosa.

SYM presenta Joyride 300 2026, il nuovo quadro strumenti LCD

Motore e ciclistica del nuovo Joyride 300 2026

Il motore monocilindrico da 278 cc, omologato Euro 5+, eroga 25,8 CV e 26 Nm di coppia. La risposta è stata resa più precisa e fluida con l'adozione di un acceleratore a doppio cavo. La capacità del serbatoio è di 11,5 litri.

Lungo 2.215 mm e con una sella a 780 mm da terra, nuovo Joyride 300 ha la ruota anteriore da 16'' e la posteriore da 14''. I freni sono a disco e dotati di ABS su entrambe le ruote; la ciclistica prevede forcella telescopica all'anteriore e una coppia di ammortizzatori al posteriore.

SYM presenta Joyride 300 2026, la nuova pedana ridisegnata

Arrivo e prezzi

L'arrivo del nuovo Joyride 300 è previsto entro il primo trimestre 2026, a un prezzo che la Casa promette come: ''Davvero molto concorrenziale, una sorpresa in positivo''. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2025