SYM presenta il nuovo scooter Cruisym 400 2025

Dopo ADX 300 e ADXTG 400 c'è un altro scooter che è pronto a doppiare l'offerta nella gamma SYM. Dall'apprezzato Cruisym 300 ecco Cruisym 400, versione maggiorata dello scooter di Taiwan: scopriamo come è fatto, quando arriva e quanto costa.

VEDI ANCHE

COME È FATTO Forme spigolose, muscolose, per un impatto davvero notevole. Cruisym 400 monta il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 399 cc per 34 CV e 37 Nm ed è equipaggiato con forcella a steli tradizionali e coppia di ammortizzatori. I cerchi sono 15'' e 14'' e su entrambe le ruote ci sono freni a disco, da 288 e 275 mm, mentre gli pneumatici sono 120/70 e 160/60. A completare le misure della scheda tecnica del nuovo SYM Cruisym 400 ci pensano la sella a 780 mm da terra e il serbatoio da 14,5 litri, con l'interasse in 1.552 mm.

QUANDO E QUANTO Attendiamo di vederlo dal vivo a EICMA per potervi trasmettere qualche info e sensazione in più, nonché data di arrivo in Italia e prezzi.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024