Compatto, pratico e versatile. SYM Jet 14 Evo 125, la prova in video

Nel caotico panorama della mobilità urbana, trovare il giusto equilibrio tra praticità, stile e convenienza può sembrare una sfida. Tuttavia, il SYM Jet 14 EVO 125 si propone come una soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutti o quasi. Il suo Cool Factor? Secondo me è la versatilità, sia come tipologia di utente, sia d’uso.

SYM Jet 14 Evo 125: il faro a LED è inedito

Come vi avevo già detto durante il video live da EICMA 2023, il Jet 14 EVO cattura l'occhio con il suo design, più moderno e dinamico rispetto al modello che va a sostituire. Le linee tese e i fari a LED conferiscono un aspetto contemporaneo che non passa inosservato nel traffico cittadino. Anche grazie alla nuova illuminazione full LED, che non solo caratterizza l’estetica, ma aumenta significativamente la visibilità notturna, sia per vedere che per essere visti. Un dettaglio apparentemente banale ma incredibilmente utile è la doppia presa USB integrata, che permette di ricaricare lo smartphone durante gli spostamenti. Un tocco di tecnologia in più arriva dallo strumento digitale a colori, con le informazioni utili, come contagiri, tachimetro, temperatura del liquido di raffreddamento e livello del carburante ben in vista.

CAMPIONE DI SLALOM Ma non è solo questione di estetica, come è ben noto nella scelta di uno scooter ha una rilevanza importante anche l'ergonomia, lo scooter perfetto per svicolare in città deve essere maneggevole e leggero, caratteristiche intrinseche del SYM Jet EVO 14 : la sella, posizionata a soli 780 mm da terra, permette anche ai piloti meno alti di toccare facilmente il suolo con entrambi i piedi, garantendo sicurezza e controllo in ogni situazione, ll manubrio, esposto come sulle moto, offre una presa naturale e rilassata, oltre ad un favorevole braccio di leva, perfetto per indirizzare lo scooter negli slalom nel traffico.

SYM Jet 14 Evo 125: frontale più aggressivo e moderno, simile ai fratelli maggiori da 300 cc

PRATICO E SPAZIOSO Ciò che rende senz’altro speciale il SYM Jet 14 è l’unione della ruota da 14 pollici – intelligente via di mezzo tra i guizzanti ruota bassa e i più stabili scooter a ruota alta – con la presenza della pedana piatta, utile per trasportare borse e zaini anche di dimensioni generose, tenendoli ben saldi grazie al gancio a scomparsa nel retroscudo. E poi c’è il vano sottosella, che può ospitare comodamente un casco integrale e altri oggetti personali, trasformando lo scooter in un fedele alleato per le commissioni giornaliere. Se lo spazio non vi dovesse bastare c’è il portapacchi di serie, sul quale installare il bauletto optional, condiviso con il ruota alta Symphony.

SYM Jet 14 Evo 125: il motore è ora omologato E5+

A spingere i soli 137 kg del Jet EVO ci pensa un moderno motore monocilindrico quattro valvole da 125cc, capace di erogare una potenza di 12,26 CV di potenza massima e 11,5 Nm di picco di coppia. Numeri non certo altisonanti come quelli di una naked sportiva o una race replica, ma all’atto pratico il Jet 14 EVO mi ha colpito per lo spunto vivace e la velocità di punta: lo scatto al semaforo è reattivo, anche grazie alla buona accordatura della trasmissione, e anche la ripresa nonostante la piccola cilindrata, consente di completare un sorpasso senza problemi su strade cittadine ed extraurbane. Quanto fa di velocità massima? Lo strumento indica 115 km/h dopo un po’ di allungo, una velocità adeguata anche all’accesso in tangeziale, al momento solo un’ipotesi in attesa del cambio delle leggi tanto vociferato. Ma la vera sorpresa arriva quando si parla di consumi. Il Jet 14 EVO si rivela particolarmente parsimonioso, con consumi che possono superare facilmente i 30 km/l nel misto urbano. Questo si traduce in una minore frequenza di rifornimenti e in costi di gestione contenuti, aspetto non trascurabile per chi utilizza lo scooter quotidianamente.

SYM Jet 14 Evo 125: su buche e pavé le sospensioni fanno quello che possono

E da guidare? Un piacevole compromesso tra le tipologie di scooter più diffuse in ambito urbano, ovvero i ruota alta e i classici scooter. La soluzione da 14 pollici offre un buon compromesso tra stabilità e agilità, inoltre buche, pavé e binari del tram infastidiscono meno la ciclistica, seppur sulle asperità più marcate qualche scossone viene comunque trasmesso. In sintesi si conduce con facilità, ha un assetto ben bilanciato e una buona tenuta di strada anche a velocità sostenuta. Il sistema frenante si compone di un disco anteriore e uno posteriore, entrambi azionati simultaneamente grazie al sistema CBS. La soluzione di per sé è più semplice ed economica rispetto al classico ABS, ma non ho mai avvertito una mancanza di sicurezza, anche su fondo scivoloso, e, al contrario, ho apprezzato la potenza frenante, adeguata alle performance dello scooter.

SYM Jet 14 Evo 125: 374 posteriore

Uno degli aspetti più allettanti del Jet 14 EVO è senza dubbio il suo prezzo di listino. Con poco meno di 3.000 euro, 2.899 euro per essere precisi, ci si porta a casa un mezzo affidabile, ben costruito e con costi di gestione contenuti. Può essere adatto al giovane studente, al professionista che deve correre da una parte all’altra delle città ma anche alle donne, grazie alle dimensioni compatte e la sella ad altezza contenuta. Insomma davvero Cool.

SYM Jet 14 EVO 125 Motore Monocilindrico, Euro 5+ Cilindrata 125 cc Potenza 12,6 CV a 8.300 giri/min Coppia 11,5 Nm a 6.500 giri/min Peso 137 kg o.d.m. Prezzo 2.899 euro