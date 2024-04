SYM Store: il primo rivenditore esclusivo è a Milano!

Ci eravamo lasciati a EICMA 2023 con le tante novità allo stand SYM e ora torniamo a parlare dell'Azienda di Taiwan per altre grandi novità. Una di queste è l'apertura, a Milano, del primo SYM Store, uno spazio interamente dedicato ai due ruote del Brand.

NUOVO ANNO Il 2024 si è aperto per SYM con la partecipazione a due importanti fiere di settore, MBE a Verona e Motodays a Roma, che hanno dato l’opportunità di esporre la famiglia di prodotti SYM a un pubblico molto ampio e diversificato. Parallelamente, però, ha preso il via il progetto dei SYM Store, con la prima apertura a Milano della concessionaria TAG Motor in Viale Brianza: uno spazio interamente adibito alla vendita di scooter e moto SYM, con insegne ed elementi di arredo monomarca. Quello di Milano è il primo Store, ma le intenzioni di SYM sono quelle di espandersi in tutta Italia, come confermato da Domenico Lojacono, Sales & Marketing Director di SYM Italia.

Il SYM Store di Milano

Domenico Lojacono, Sales & Marketing Director di SYM Italia: “Siamo certi che questa opportunità verrà colta anche da altri imprenditori, che avranno la lungimiranza di cogliere la solida potenzialità commerciale del nostro Marchio. La nostra gamma di prodotti è talmente ampia da generare una massa critica capace di coprire molte piazze, dove il potenziale è altissimo per la tipologia della nostra offerta. Inoltre, l’azienda affiancherà in maniera significativa chi sceglierà di seguirci in questo ambizioso progetto, basilare nella nostra strategia di sviluppo dei prossimi anni”.

