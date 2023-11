A EICMA 2023 SYM Maxsym 400 diventa GT, ecco come cambia

A EICMA 2023 SYM Maxsym diventa uno scooter GT di nome e di fatto. Lo scooter “poltrona” diventa ancora più ricco e moderno, sia nel look, sia nella dotazione, ma migliora tanto anche dal punto di vista tecnico. Scopriamo insieme come cambia.

Nuovo SYM Maxsym 400 GT

NUOVO LOOK, NUOVI FARI Lo sguardo fa tanto su noi umani, figurasi su un mezzo meccanico. Sul nuovo Maxsym 400 il nuovo fato anteriore, lo sguardo se vogliamo, diventa più moderno e sportiveggiante, ma sempre full LED, come tutte le altre luci presenti. Le linee sportive ed eleganti del Maxsym diventando anche funzionali, perché ora nei maniglioni dedicati al passeggero viene integrato anche il portapacchi, utile per il montaggio di un bauletto che offre capacità di carico extra al già ampio vano sottosella, capace di accogliere in esso due caschi.

DOTAZIONE Alla già valida dotazione del Maxsym, che comprende Keyless, ricarica veloce, parabrezza regolabile e controllo di trazione, sulla nuova versione GT debutta un inedito quadro strumenti digitale, più moderno e ricco d’informazioni rispetto alla precedente generazione.

Nuovo SYM Maxsym 400 GT, la nuova strumentazione LCD

MOTORE E CICLISTICA Il motore monocilindrico da 399 cc, per 25 kW di potenza e 39,5 Nm di coppia è stato rivisto nella distribuzione, ora più efficiente e con meno attrito, a tutto vantaggio di consumi ancora più contenuti e minore calore sprigionato, secondo quanto afferma il costruttore, e ci sono affinamenti anche per quanto riguarda la ciclistica. Nello specifico il telaio è stato alleggerito pur mantenendo i valori di rigidità che garantiscono una buona precisione di guida, e il diametro del disco freno anteriore è cresciuto fino a 288 mm.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023