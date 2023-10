SYM ADX 125: il piccolo scooter è pronto per le avventure in città. La prova

Il mondo delle moto parla sempre più il linguaggio di enduro e maxi enduro – le più diffuse, stando ai dati di vendita – e anche gli scooter si adattano. SYM scende in campo nel segmento dei 125 con lui, l'ADX, un unicum nel suo genere, o quasi. Scopriamo come è fatto e come va lo scooter adventure della Casa taiwanese!

SYM ADX 125

Il look è sportivo, con una sorta di piccolo becco a richiamare il mondo adventure e un manubrio di stampo motociclistico, con la struttura tubolare lasciata a vista. Non si può dire si tratti di un design mai visto prima, certo, ma l'ADX è bello da vedere e fatto bene, con una buona qualità percepita tra verniciatura, blocchetti, strumentazione e finiture in generale. Proprio il display da 5'' a colori – vi anticipo – complice anche il deflottirno interno al plexi, si vede bene anche con la luce alta mentre si procede in strada. Niente male.

SYM ADX 125 è moderno e, oltre alla strumentazione, a livello di dotazione annovera fari full LED, sistema keyless, presa USB 3.0. Il cupolino di serie è bello ma non dà l'idea di offrire una grossa protezione aerodinamica – più avanti vi racconto però degli accessori a disposizione – mentre il vano sottosella da 22 litri non è malvagio quanto a capacità, ma è da verificare se sia in grado di far entrare un casco jet: quello utilizzato nella mia prova, infatti, non mi ha fatto chiudere la sella... Nel retroscudo, sulla sinistra, un altro vano di discrete dimensioni, è profondo abbastanza da metterci anche un paio di guanti, tanto per capirsi.

SYM ADX 125: vista laterale

Motore monocilindrico raffreddato a liquido di 125 cc con 12,6 CV a 7.500 giri/min e 11,5 Nm a 7.000 giri/min per il SYM ADX 125, che è dotato anche di controllo di trazione TCS e sistema Start&Stop. Al telaio sono abbinati una forcella a steli tradizionali e un monoammortizzatore, mentre i cerchi sono da 13'' con pneumatici semitassellati 120/70 e 130/70 sui quali trovano spazio dischi da 260 e 230 mm, con la supervisione di un ABS a due canali. Generosa la capacità del serbatoio, da 15 litri, col peso dell'ADX che tocca quota 153 kg in ordine di marcia. Completa il quadro delle misure l'interasse, di 1.390 mm.

Per essere uno scooter ADV la sella non mette in soggezione: dagli 810 mm, io che sono 180 cm, tocco bene. Ho le gambe addirittura flesse, senza neanche il bisogno di avanzare alla ricerca di una maggior sciancratura. La pedana con tunnel centrale offre un bel po' di spazio per i piedi e il manubrio, largo e vicino, mi permette di stare comodo, col busto eretto, il tutto senza il rischio di entrare in contatto con le mie gambe; anche a chi è alto più del sottoscritto, insomma, ha buone speranze di stare comodo. Bene anche le leve e ottimo il manettino per l'accensione, che semplifica la vita rispetto alla chiave fisica – quella resta in tasca – e funziona a dovere.

SI PARTE Il motore si rivela da subito rotondo, con la trasmissione che lavora molto bene, aiutando nei primi metri così come quando si svicola tra le auto in coda. Non brillerà per coppia o potenza, ma fa un lavoro più che onesto. In compenso il sistema Start&Stop corre in aiuto ogni volta che mi fermo al semaforo, arrestando il motore nell'arco di pochi secondi: basta un colpetto di gas, però, e subito riparte, per non farmi lasciare indietro al semaforo nelle... drag race quotidiane. Il sistema, combinato col serbatoio da 15 litri, promette soste dal benzinaio davvero rare... e il portafogli ringrazia. Unico neo? Qualche vibrazione avvertita in particolare sulla pedana.

SYM ADX 125: sul pavé

SORPRESA Basta andare a ''giocare'' sul pavé, tra i binari del tram, per scoprire le belle doti di questo ADX: l'avantreno è leggero – all'inizio al limite del troppo – e fa venire voglia di zigzagare, con una bella discesa in piega, rotonda ma rapida. In compenso il comportamento di forcella e mono, tarati sul morbido, è ottima anche quando la strada si rovina: difficilmente buche, rotaie e pavé impensieriscono l'ADX e solo quando si prendono diversi avvallamenti in successione la forcella inizia a innescare qualche vibrazione: meglio di così, però, solo la maxienduro!

SPORTIVO Non manca affatto l'agilità, dicevo, ma va di pari passo con una bella precisione e una certa stabilità. Soprattutto non gli manca l'equilibrio, anche quando si gioca al semaforo col freno posteriore per non mettere il piede a terra, stile trial. Durante la prova ho cercato di impartire qualche comando forzato, nel tentativo di scomporre la ciclistica, ma niente: l'unico dubbio riguarda gli pneumatici, ancora con la cera sopra, che avrei voluto testare più a fondo durante il nostro breve giro di prova. Ottima anche la frenata, con le leve che in pochi mm condensano tutto il loro potenziale, senza far mancare modulabilità, mentre l'ABS è un po' invasivo nell'intervento, più dietro che davanti (ma è pur sempre un 125, quindi mezzo per giovani/inesperti, quindi ci sta).

SYM ADX 125: la prova su strada

CONCLUSIONI Stile piacevole che incontra le esigenze dei nostri tempi, buona dotazione e un gran piacere di guida, sia lato comfort che divertimento. Tanti pregi, forse un paio di difetti – mi riferisco a qualche vibrazione sulla pedana e al sottosella non capientissimo – ma il SYM ADX fa esattamente quel che promette e forse anche qualcosa di più.

SYM ADX 125 è già disponibile nelle concessionarie al prezzo di 3.799 euro franco concessionario. Cinque le colorazioni – bianco, nero, grigio, verde petrolio e blu pacifico – con un interessante serie di accessori che prevede tre plexiglass – uno fumé, due di dimensioni crescenti – e un bauletto.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/10/2023