SYM Joyride 300 16: la gioia di essere pratici! Cool Factor

Può la razionale praticità trasmettere gioia? Il SYM Joyride 300 16 con me ci è riuscito, grazie alla capacità di affrontare un po’ tutte le situazioni, dal casa-lavoro alle gite fuoriporta, agile (quasi) come uno scooter cittadino a ruota alta, comodo (quasi) come un vero GT ma soprattutto pratico. Proprio questo è il suo “Cool Factor” secondo il mio punto di vista e ora vi spiego perché, dai che si va!

SYM Joyride 300 16, 3/4 anteriore

Di scooter ce ne sono di vario tipo sul mercato, ma guardando bene le caratteristiche del Joyride 300 16 si può dire che lui sia davvero unico nel suo genere. Infatti il taiwanese mette insieme il meglio degli scooter GT, comodi e caratterizzati dalla buona capacità di carico, e quello dei ruota alta con pedana piatta. Dalla “vita” in poi il Joyride ha dimensioni generose, una sella ampia e un vano sotto di essa altrettanto voluminoso, capace di accogliere un casco integrale e un jet o altri piccoli oggetti. Tutto ciò che ha dimensioni superiori, invece, può essere comodamente trasportato sulla pedana piatta (molto spaziosa), soluzione ottenuta spostando il serbatoio del carburante sotto di essa, o nel bauletto disponibile come optional.

SYM Joyride 300 16. la pedana piatta è un bel vantaggio in termini di praticità

SEMPLICE MA RICCO Il Joyride non colpisce con particolari effetti speciali, ha sì linee piuttosto moderne e luci totalmente a LED ma i colpi ad effetto che spesso fanno lievitare il prezzo d’acquisto li lascia alla concorrenza. Niente display TFT con navigatori o connettività con lo smartphone, ma in un mondo pieno di distrazioni forse poi tanto male non è, al loro posto soluzioni più semplici come un LCD di buona leggibilità (anche se qualche informazione utile come i consumi o la temperatura dell’aria non guasterebbero) e la presa USB per la ricarica nel vano ricavato nel retroscudo. Completano il quadro il controllo di trazione e il sistema di avviamento Smart Key 2.0, migliorato nel funzionamento e dotato di un’ancora di salvataggio: in caso di batteria scarica esiste una chiave fisica all’interno del telecomando stesso.

SYM Joyride 300 16, il vano sottosella

SOTTO L’ABITO Il colpo di stravaganza il Joyride 300 lo sfoggia all’anteriore: nonostante le forme da GT la ruota anteriore è da 16 pollici, con vantaggi in termini di superamento di buche e asperità ma anche di maggior stabilità sul veloce. Per il resto, sotto le plastiche del Joyride 300 16 c’è tanta sostanza in comune con gli altri 300 SYM, a partire dal collaudato motore monocilindrico (omologato Euro5) da 278 cc, capace di 26 CV e 26 Nm di coppia massima. Il telaio tubolare in acciaio lavora in sinergia con la forcella tradizionale all’anteriore e la classica coppia di ammortizzatori al posteriore con escursione utile di 115 e 100 mm. L’impianto frenante, con ABS a due canali, fa affidamento su dischi da 260 mm e 240 mm mentre gli pneumatici sono in misura 110/70-16 davanti e 140/70-14 dietro. Il peso a secco è di 186 kg mentre il serbatoio del carburante può contenere 11,5 litri di benzina.

Il suo essere “ibrido” condiziona anche la posizione di guida: la seduta è quella di uno scooter GT, ampia, confortevole e ben imbottita, ma il manubrio è vicino al busto e la pedana è piatta, con spazio a sufficienza per posizionare i piedi ma non per distendere le gambe come si farebbe su un classico scooter poltrona. Il motivo è che per renderla utilizzabile il serbatoio del carburante corre sotto di essa, le gambe sono un po’ più rannicchiate del solito, ma fatta l’abitudine non è scomoda. Eccezion fatta per questa soluzione atipica, l’ergonomia mi ha convito per la facilità di manovra e la semplicità nel raggiungere il terreno con entrambi i piedi quando si arriva al semaforo. Ben accolto anche il passeggero, che può godere di una sella ampia e ben imbottita ben posizionata anche in quanto ad altezza, le pedane a scomparsa non hanno i gommini anti vibrazione ma sono ben posizionate.

SYM Joyride 300 16 in azione

A PROVA DI TRAFFICO In città, dove gli scooter trovano il loro terreno d’elezione, il Joyride ci sta alla grande ma sempre in un modo tutto suo. Anche in questo caso si posiziona metà tra i due mondi, più agile e disinvolto nel divincolarsi dal traffico rispetto ad un GT puro ma più ingombrante e meno sgusciante rispetto ad un ruota alta. A livello dinamico mi hanno conquistato il davanti svelto, facile da indirizzare con il manubrio vicino al busto, e la taratura delle sospensioni (almeno nell’utilizzo in solitaria), con la forcella particolarmente valida nel filtrare le asperità, mentre vanno un po’ in crisi sulle buche più marcate gli ammortizzatori posteriori. Altro aspetto positivo è la prontezza della trasmissione al semaforo, allo spegnimento del rosso si parte con piglio giusto e senza esitazioni.

GUIDA (IN) EXTRA Seppur non sia un potente bicilindrico sportivo, il motore del Joyride è in grado di disimpegnarsi a dovere anche al di fuori del contesto urbano. Di spinta ce n'è a sufficienza anche per affrontare qualche statale a scorrimento veloce o strade extraubrane collinari, quelle tipiche delle gite fuoriporta. Se in una di queste gite vi imbatteste anche in qualche bella strada curvosa nessun problema. la stabilità sul veloce è valida ed enfatizzata anche dalla ruota anteriore da 16 pollici, inoltre la luce a terra è tanta, per arrivare a grattare il cavalletto o altre parti della meccanica bisogna andarsela ''a cercare''. Attenzione però, come detto lui non è uno scooter sportivo e lo si denota anche dalla taratura dell’ABS al posteriore molto invasivo, ottima invece la frenata all’anteriore.

SYM Joyride 300 16, buona la luce a terra, il cavalletto gratta solo se lo si vuole

TANGE NON TI TEMO Se la guida sportiva è tendezialmente una forzatura, non lo è affatto affrontare tangenziali e autostrade. Il limite di velocità viene raggiunto e mantenuto senza particolari problemi, conservando anche un piccolo extra di spinta per completare un sorpasso. A questa andatura non si presentano vibrazioni fastidiose e si apprezza il riparo aerodinamico offerto dal parabrezza, specialmente se lo si monta nella posizione di fissaggio più alta, che mette al riparo il casco e il busto. Peccato che la parte bassa dello scudo - un po' rastremata - lasci passare qualche refolo d'aria, piacevole d'estate, meno in inverno, la copertina è ancora una volta un accessorio irrinunciabile.

SYM Joyride 300 16, il posteriore è da scooter GT

Il Sym Joyride 300 16 è disponibile in 4 differenti colorazioni (bianco, grigio, blu o nero) a 4.999 euro franco concessionario con 4 anni di garanzia e 4 anni di assistenza offerti dalla casa. Attualmente è in corso una promozione che fa scendere la cifra necessaria per portarlo a casa a 4.699 euro f.c. Un prezzo decisamente interessante, come spesso accade per gli scooter di SYM, inferiore rispetto ad alcuni diretti competitor anche di più di 1.500 euro. Questo, insieme al plus della pedana piatta potrebbe essere il suo punto di forza per strappare quote di mercato un po’ in ogni segmento.

SCHEDA TECNICA

SYM JOYRIDE 300 MOTORE Monocilindrico, Euro5 CILINDRATA 278 cc POTENZA 26 CV a 8.000 giri/min COPPIA 26 Nm a 6.000 giri/min PESO 186 kg a secco PREZZO 4.999 euro (4.699 in promo)

