Anche il piccolo 125 SYM JET X 2023 si allinea al resto delle novità presentate a EICMA a base di tecnologica. Ecco come cambia

Tra le tante novità presentate da SYM a EICMA 2022 c’è anche l’aggiornamento al piccolo JET X 125, lo scooter cittadino dal design sportivo, come le altre novità presentate, migliora molto dal punto di vista della dotazione. Ecco quali sono le novità principali, quando arriverà sul mercato e con quale prezzo.

Nuovo SYM JET X 125 2023 presentato a EICMA 2022

All’apparenza moderna ora si abbina la sostanza, il nuovo JET X di SYM continua “a fare il verso” alla sportività e alla sofisticatezza delle moto con le sue linee spigolose e gli aggiornamenti introdotti lo rendono più credibile. Non sarà una sportiva race replica, d’altronde il suo motore è un piccolo monocilindrico da 125 cc, ma il controllo di trazione introdotto verrà utile a chi lo utilizzerà nelle città coperte dal ghiaccio dell’inverno (se arriverà, dato il caldo anomalo). Il sistema keyless era già presente sul precedente modello ma ora è più tecnologico e sicuro, dato che il nuovo sistema di SYM permette l’avviamento d’emergenza anche quando la chiave elettronica è scarica.

Nuovo SYM JET X 125 2023, la sella ha un nuovo rivestimento

I DETTAGLI Non rivoluzioneranno il giudizio sullo scooter, ma a volte sono i dettagli a fare la differenza. Il nuovo JET X migliora anche sotto questo aspetto grazie al nuovo para calore dello scarico riprogettato ma, soprattutto, grazie al nuovo rivestimento utilizzato per la sella con cuciture a contrasto e inserti in simil pelle.

Il JET X, come il fratello JET 14 rinnovato anch’esso a EICMA, fa delle dimensioni compatte la sua arma migliore, al pari delle ruote da 14 pollici, giusto compromesso per mantenere agilità ma senza soffrire in maniera esagerata sulle sconnessioni. Il motore, aggiornato all’Euro 5 la scorsa edizione di EICMA, viene confermato, al pari degli ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico.

MODEL JET X 125 ENGINE ENGINE TYPE 1-cylinder, Liquid-cooled 4-stroke, OHC, 4-valve DISPLACEMENT 124.6 c.c. BORE x STROKE Ø 52.4 x 57.8 mm MAXIMUM POWER 9.3 kW / 8,000 rpm MAXIMUM TORQUE 11.5 Nm / 6,500 rpm FUEL SYSTEM E.F.I. TRANSMISSION C.V.T. CHASSIS FRONT SUSPENSION Telescopic Fork REAR SUSPENSION Dual Shock FRONT BRAKE Disc Ø 260 mm + CBS / ABS REAR BRAKE Disc Ø 220 mm + CBS / ABS FRONT TYRE 100/90-14 REAR TYRE 110/80-14 DIMENSIONS OVERALL LENGTH 2,000 mm OVERALL WIDTH 760 mm OVERALL HEIGHT 1,115 mm SEAT HEIGHT 780 mm WHEEL BASE 1,350 mm FUEL TANK CAPACITY 7.5 L

Nuovo SYM JET X 125 2023, vista laterale

Il nuovo JET X arriverà nelle concessionarie il prossimo anno, il prezzo di listino ufficiale non è ancora stato comunicato ma verosimilmente non si discosterà poi molto da quello attuale di 3.050 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022