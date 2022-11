SYM JET 14 Evo, il nuovo scooter in video da EICMA 2022

Pedana piatta, dimensioni compatte, look aggressivo, questi sono gli ingredienti che hanno permesso al JET 14 di diventare uno degli scooter di maggior successo sul mercato europeo per SYM. A EICMA 2022 la casa taiwanese presenta il JET 14 Evo, evoluzione – non solo nel nome – di questo concetto. Ora ha una dotazione più ricca e un design ancora più sportivo.

Nuovo SYM JET 14 Evo 2023, vista laterale

Basta uno sguardo per notare il nuovo design più aggressivo e sportiveggiante. Il frontale ha linee ancora più tese, con il nuovo faro full LED (con tanto di frecce a LED progressive) a catturare la scena, ed è totalmente riprogettato anche il faro posteriore. Le altre novità si concentrano nel retroscudo, dove ai lati del manubrio ora trovano posto l’accesso al serbatoio del carburante – lo spostamento ha permesso di guadagnare un po’ di spazio nel sottosella - il nuovo sistema d’avviamento keyless 2.0 e la presa USB 3.0 per la ricarica rapida dello smartphone.

Nuovo SYM JET 14 Evo 2023, la nuova strumentazione

STRUMENTO LCD Sul ponte di comando al posto della vecchia strumentazione troviamo un nuovo display LCD ad alto contrasto dal design decisamente più moderno, anche gli specchietti hanno un design rivisto che si abbina a dovere con l’indole ancora più sportiveggiante.

A livello tecnico il JET 14 era stato aggiornato durante la scorsa edizione di EICMA, aggiornamenti che vengono confermati anche sul model year 2023. Confermate le ruote da 14 pollici (da qui il nome) lo rendono idoneo alla guida urbana, mentre la sella da 790 mm garantisce un buon posizionamento dei piedi a terra così da controllare al meglio il mezzo. Tutte e quattro le motorizzazioni sono state già aggiornate all'Euro5.

Al momento non ci sono ancora state fornite informazioni ufficiali in merito al listino o alla data d’arrivo delle concessionarie, ma è molto probabile che ci sarà un aumento del prezzo rispetto a quello attuale di 3.099 euro giustificato dal miglioramento a livello tecnico.

