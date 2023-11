EICMA 2023 look adventure per SYM ADX 300. Live in video

EICMA 2023, in video il SYM ADX 300, che completa la famiglia degli scooter adventure (più nel look che nella sostanza)

Nel quartier generale di SYM devono proprio essersi divertiti a sviluppare l’ADX 125, tanto che a EICMA presentano una gamma completa di scooter adventure: ADX 300 è il modello intermedio, che di adventure ha certamente il look, ma rimane piuttosto legato al mondo scooter nei contenuti. Vero, abbiamo il manubrio a vista con paramani e soffietti in gomma sulla forcella telescopica, ma basta guardare con attenzione le immagini per scoprire sotto alle plastiche spigolose la meccanica tradizionale degli scooter GT, con doppio ammortizzatore al posteriore. Va riconosciuto che il travestimento gli riesce piuttosto bene, comunque.

SYM ADX 300, vista laterale

VEDI ANCHE

SOTTO LA PELLE La meccanica è quella che già conosciamo della gamma 300 GT di SYM, con ruote in lega da 15 e 14 pollici. Ampio il vano sottosella, in grado di ospitare due caschi senza particolari problemi. Il serbatoio da 16 litri, combinato con i consumi ridotti della motorizzazione 300 cc promette avventure a lungo raggio. A un occhio attento non sfugge la pinza anteriore ad attacco radiale, che agisce su un disco a margherita, e il display TFT della strumentazione, ampio e completo, mostra la presenza del traction control. Arrivo previsto entro la metà del 2024 a un prezzo non ancora comunicato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2023