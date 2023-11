Avvistato un serpente in città! Arriva il SYM Mamba 160, ecco com'è fatto

L’avevamo notato a EICMA 2022, le sue forme curiose e la verniciatura iridescente non passando certo inosservate, ora il SYM MMBCU (o Mamba 160 se vi è più facile da memorizzare) è pronto a “serpeggiare” per le strade delle città italiane. Il segmento è quello degli scooter di medio piccola cilindrata dall’animo sportiveggiante, anche se – stando a quanto comunica SYM – il Mamba 160 è in grado di fare anche del turismo. Scopriamo insieme com’è fatto.

SYM Mamba 160, due delle quattro colorazioni

MMBCU NON È UN SERPENTE… O FORSE SÌ? Il mamba è una specie temutissima di serpente per la sua rapidità d’azione, proprio a questo rettile si sono ispirati i tecnici di SYM nella realizzazione del MMBCU. Ma anche un’altra peculiarità lo accomuna al più famoso serpente, ovvero la texture e la verniciatura. La trama a scaglie tipica del rettile viene ripresa sulla pedana e sulla carrozzeria, con la verniciatura multistrato in grado di cambiare colore in base all’angolazione della luce. Ulteriori richiami sono presenti nella forma delle luci a LED frontali e posteriori e nello scudo.

DOTAZIONE Il Mamba 160 dal punto di vista tecnologico può fare affidamento su una strumentazione LCD e sulla presa USB 3.0 per la ricarica rapida degli smartphone e sul sistema Start&Stop per contenere i consumi, mentre dal punto di vista della sicurezza farà sicuramente piacere sapere che l’ABS è sviluppato da Bosch e che le prestazioni del motore sulle superfici a bassa aderenza sono tenute a bada dal controllo di trazione (escludibile). Alla voce praticità l’MMBCU può giocarsi la carta della pedana piatta, abbinata ad un cassetto nel retroscudo e ad un sottosella da 28 litri.

VEDI ANCHE

SYM Mamba 160, la strumentazione in dettaglio

MOTORE E CICLISTICA A spingere lo scooter ci pensa il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 158 cc, accreditato di 15,6 CV a 8.000 giri/min e 15 Nm di coppia a 6.000 giri/min, un motore già adottato sullo sportivo DRGBT (non importato in Italia), ma rivisto nella trasmissione per ottimizzare l’erogazione e i consumi, ridotti circa dell’8%. Il comparto ciclistico vede cerchi da 13 pollici, freni a disco da 260 e 230 mm e un telaio tubolare in acciaio. La forcella è di tipo telescopico mentre al posteriore, peculiarità che ne denota la sportività, c’è un mono ammortizzatore. Il peso a vuoto di 136 kg, combinato al piano seduta a 806 mm, promettono accessibilità e facilità di gestione a piloti di tutte le taglie.

SYM Mamba 160, peso contenuto e altezza sella ridotta lo rendono adatto a piloti di tutte le taglie

DATA D’ARRIVO E PREZZO Al momento la casa non ha ancora ufficializzato il prezzo e la data d’arrivo del Mamba 160 sul mercato, ma sicuramente non ci sarà da attendere molto e c’è da scommettere che, come d’abitudine, il prezzo sarà concorrenziale. I rivali? Yamaha NMax e lo sportivo di Kymco, il KRV 200.