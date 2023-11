SYM ADX TG 400, lo scooter adventure in video da EICMA 2023

Piacciono, gli scooter adventure. E piacciono tanto. Ecco perché SYM, dopo aver rotto il ghiaccio con il piccolo ADX 125, allarga la famiglia presentando a EICMA 2023 il nuovo SYM ADX TG 400. Un mezzo a metà strada tra scooter e moto, visto che all'anteriore spicca la forcella a steli rovesciati e il posteriore stupisce con un bel forcellone in alluminio (che ricorda quello di certe KTM) asservito da un monoammortizzatore. Ma le sorprese non finiscono qui.

SYM ADX 400, la trasmissione finale è a catena

COSE DA MOTO Sicuramente il bilanciamento del SYM ADX TG 400 non è quello dei normali scooter. Perché il motore è montato in posizione centrale, a tutto vantaggio della guidabilità in fuoristrada e non solo. Protetto da una piastra apposita, è incastonato in un telaio vero, come sullo sportivo Maxsym TL (qui la prova) e la trasmissione finale è a catena. La pinza freno è ad attacco radiale e la strumentazione è accorpata in un display a colori TFT (non grandissimo, per la verità), ma non mancano il traction control e il sistema keyless, per avviare il motore senza tirare fuori le chiavi di tasca. L'ampio parabrezza è regolabile in altezza, il manubrio a vista e lo scarico rialzato. Data di arrivo sul mercato e prezzi non sono ancora stati annunciati.

