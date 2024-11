SYM Symphony ST e SR a EICMA 2024: si parte da poco più di 2.000 euro

SYM porta a EICMA 2024, tra le altre cose, Symphony ST – altro best seller del Marchio – disponibile nelle cilindrate 125 e 200 e SR, prima destinato solo alle flotte. Si tratta di scooter a ruota alta uno più semplice dell'altro, mezzi che puntano all'essenziale, il tutto ad un prezzo molto interessante.

GAMMA COMPLETA Ora ST è affiancato dalla versione d'ingresso SR – prima disponibile solo per le flotte – che rende così la gamma Symphony completa: l'SR dovrebbe essere proposta sul mercato con un prezzo di poco superiore ai 2.000 euro, arricchendo così l'offerta della gamma davvero per tutti i gusti (e tutte le tasche) e l'ST poco sopra, mentre il rinnovato Symphony 2025 alza ancora un poco l'asticella. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di SYM, cliccando qui.

Pubblicato da Francesco Irace, 08/11/2024