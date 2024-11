SYM presenta i nuovi Symphony 50, 125 e 200

SYM aggiorna il suo best seller, Symphony, ruota alta che abita stabilmente le prime trenta posizione della classifica degli scooter più venduti in Italia. Scopriamo come cambiano i model year 2025 di 50, 125 e 200.

DESIGN Poche informazioni sui nuovi Sympony, che sembrano aggiornarsi prima di tutto sul piano estetico, pur mantenendo la linea che gli ha resi famosi. Anteriormente, infatti, i fari si sviluppano ora meno verticalmente, risultando più slanciati. Confermata la caratteristica dimensione dei cerchi da 16''.

SYM Symphony 2025: 3/4 anteriore

MOTORI I motori delle tre versioni, ora Euro 5+, sono da 49, 125 e 169 cc: 3 CV di potenza per il cinquantino, oltre 11 CV per il 125 e oltre 12 per il SYM Symphony 200. Confermati forcella telescopica e coppia di ammortizzatori, mentre sono differenziati gli impianti frenanti: dischi da 260 e 240 mm per tutti, ma mentre il 50 si affida a un sistema di frenata ''alla vecchia maniera'', il 125 può contare sul sistema di frenata combinata CBS e il 200 sull'ABS a due canali.

SYM Symphony 2025: vista laterale destra

USCITA E PREZZI Tra le altre informazioni relative ai SYM Symphony 2025 l'altezza sella a 790 mm e il serbatoio da 5,3 litri. Non confermati data di arrivo e prezzi, che speriamo di potervi fornire direttamente in video dallo stand SYM a EICMA 2024.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024