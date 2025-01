SYM Cruisym 300 E5+: comfort, praticità e prestazioni al top per il commuting urbano

SYM Cruisym 300 E5+, lo scooter GT pratico e versatile pensato per i pendolari ma non solo. Prova, prezzo, pregi e difetti

Scegliere uno scooter non è facile in una offerta quasi infinita di scooter italiani, giapponesi, coreani, cinesi… e taiwanesi, come il SYM Cruisym 300 da poco aggiornato alla normativa Euro 5+. Scooter che, Vespa a parte, in questa categoria di scooteroni mid size si somigliano un po’ tutti. E non si scelgono per lo stile: magari giusto il colore, ma soprattutto per prezzo e praticità.

Design e dotazioni migliorati

SYM Cruisym 300 E5+, il keyless è di serie

Il SYM Cruisym 300 E5+ non mi colpisce per lo stile, né in bene né in male. Lo trovo nel garage della redazione e inizio a utilizzarlo giorno dopo giorno. Per tanti giorni, sotto la pioggia, con la nebbia e al freddo di questo inverno. Mi piace invece la sua praticità: con la chiave in tasca, grazie al pratico sistema keyless, mi faccio riconoscere dal Cruisym 300 E5+, accendo il quadro, apro il vano sottosella e il portello per fare rifornimento, oltre a bloccare lo sterzo.

Praticità a non finire: sottosella e porta oggetti

SYM Cruisym 300 E5+, ampio e ben sfruttabile il sottosella

Il vano dietro allo scudo è chiuso da un portello non bloccabile, ma è ampio e dotato di presa 12V da accendisigari e di una USB A a doppio voltaggio (5V a 2A e 9V a 1,5A), pronta anche alla ricarica veloce dello smartphone.

Uno dei punti di forza è senza dubbio il vano sottosella, illuminato e capace di accogliere almeno due borse della spesa grandi, oppure un casco integrale e uno jet. Ho stivato anche il mio trasformabile Scorpion Exo Tech, più ingombrante di un normale casco integrale: ci sta, giusto giusto, ma ci sta. Sicuramente farà piacere a chi cerca uno scooter GT versatile e pratico.

Cosa offre di serie

SYM Cruisym 300 E5+, dettaglio della strumentazione

Nelle mie giornate fredde e piovose in sella, il Cruisym 300 E5+ mi ha sempre protetto bene, grazie allo scudo ben disegnato e al parabrezza abbastanza alto. Di serie c’è un nuovo quadro strumenti digitale, grande e sempre ben visibile. Tuttavia, manca un computer di bordo per i consumi e l’autonomia residua. Ho apprezzato invece i fari LED, potenti e con un bel fascio ampio.

Che motore monta il nuovo GT Euro 5+

SYM Cruisym 300 E5+, 3/4 posteriore

Il Sym Cruisym 300 è equipaggiato con un motore monocilindrico 4 tempi da 278 cc, omologato Euro 5+. Questo propulsore è progettato per offrire un equilibrio tra potenza e consumi, garantendo una guida fluida sia in città che su strade extraurbane.

Potenza massima : 25,9 CV a 7.500 giri/min.

Coppia massima: 26,2 Nm a 6.750 giri.

Parto ai semafori senza velleità competitive e vedo che lascio sempre indietro la maggioranza degli scooter, anche di pari stazza e cilindrata. Merito della trasmissione ben accordata. Se altri motociclisti stimolano il mio ego, apro un poco di più il gas e il SYM ha ancora tanta birra per aggiudicarmi il gran premio del semaforo.

Quanto fa di velocità massima?

Il Sym Cruisym 300 riesce a superare di slancio i 130 km/h, velocità limite per il codice della strada, con margine per completare i sorpassi in scioltezza.

Quanto consuma?



Uno dei punti di forza del Sym Cruisym 300 sono i consumi. Con una media di circa 28 km/l, questo scooter offre un’ottima autonomia. Merito anche della coppia ai bassi regimi, che consente di veleggiare con un filo di gas, a tutto vantaggio dei consumi.

Come si sta in sella?

SYM Cruisym 300 E5+, la posizione di guida è confortevole

Trovo piacevole la sua posizione di guida, ben bilanciata, quasi motociclistica: la seduta è grande e comoda, con il manubrio alla giusta distanza. Piacevoli i comandi al manubrio, ben fatti e a portata di mano.

In città il GT non teme il traffico



Nel traffico è ben bilanciato e consente di muoversi agilmente. Gli specchi sono posizionati a un’altezza furba, più alta di quella degli specchi delle auto e più bassa di quella dei furgoni, permettendo di passare dove altri si fermano.

In piega è quasi sportivo

SYM Cruisym 300 E5+, in piega è stabile e comunicativo

Mi piace come affronta le curve, con una progressività che infonde sicurezza. L’assetto sportivo delle sospensioni, seppur rigido sul pavé, lo rende stabile anche nei curvoni veloci. I freni monodisco su entrambe le ruote sono potenti e facili da dosare.

Confronto: Sym Cruisym 300 vs Voge Sfida SR3

Nel segmento del Cruisym troviamo il Voge Sfida SR3, qui la prova completa. Rispetto al cinese, il taiwanese offre più abitabilità e capacità di carico.

Caratteristica Sym Cruisym 300 Voge Sfida SR3 Motore 278 cc, 25,5 CV 244 cc, 25,9 CV Velocità massima >130 km/h >130 km/h Consumi 28 km/l 28-30 km/l Prezzo 5.399 € (promo) 4.990 € Dotazioni Keyless, LED, prese ricarica, controllo di trazione Keyless, TFT, dashcam, controllo di trazione

I due scooter GT hanno prestazioni e consumi simili. Il Voge è più compatto e maneggevole, sguscia meglio nel traffico urbano ed è più tecnologico, mentre il Cruisym 300 - che come detto in città non se la cava affatto male - risulta più versatile, data la maggior predisposizione ad affrontare i tragitti dei pendolari e la capacità di carico superiore.

Confronto: Sym Cruisym 300 vs Zontes 350 D

Il Zontes 350 D è più potente, ma giustifica il prezzo più alto?

Caratteristica Sym Cruisym 300 Zontes 350 D Motore 278 cc, 25,5 CV 349 cc, 36,7 CV Velocità massima 130 km/h 145 km/h Consumi 28 km/l 25 km/l Prezzo 5.399 € (promo) 5.890 € Dotazioni Keyless, ABS, LED Keyless, TFT, parabrezza elettrico

Lo Zontes 350 D è probabilmente più adatto ai lunghi trasferimenti su tangenziali e autostrade, anche per merito del motore più performante, ma il Cruisym 300 rimane più conveniente per l’uso cittadino e quotidiano poichè meno assetato.

SYM Cruisym 300 E5+, 3/4 anteriore

A scooter e scooteroni preferisco sempre una vera moto, ma il SYM Cruisym 300 E5+ mi ha convinto e lo sto ancora usando volentieri. Costa 5.999 € di listino, al momento con una promozione di 600 € che porta il prezzo a 5.399 € franco concessionario. Un prezzo interessante per un pacchetto funzionale e versatile.





