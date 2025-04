SYM CLBCU Colibrì 50 e 125: c'è un nuovo scricciolo in città. Caratteristiche e prezzi

Tra gli scooter SYM arriva CLBCU, anche detto Colibrì. Uno scooter dalle dimensioni super compatte – mai nome fu più azzeccato – con due motorizzazioni, 50 e 125. Scopriamo le caratteristiche e il prezzo del nuovo modello.

Il nuovo SYM CLBCU Colibrì si caratterizza per le dimensioni super compatte e un'altezza sella di appena 745 mm. Sia la motorizzazione 50 che quella 125 montano un motore monocilindrico 4T raffreddato ad aria: poco più di 3,3 CV e 3,2 Nm a 7.500 giri/min per il motore da 49,5 cc, mentre sono 9,6 i CV a 7.000 giri/min e 10,4 Nm a 5.500 giri/min per la versione da 124,6 cc. CLBCU Colibrì è dotato di sistema EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System), sviluppato con Keihin per migliorare l'efficienza di combustione e il raffreddamento del motore.

Ciclistica

I SYM CLBCU Colibrì 50 e 125 condividono quasi interamente la base tecnica a livello della ciclistica, col telaio tubolare in acciaio accoppiato a una forcella telescopica, mentre al posteriore ci sono una coppia di ammortizzatori per il 50 e un singolo ammortizzatore per il 125. I piccoli cerchi da 10'' calzano pneumatici tubeless 90/90 e 100/80 con freno a disco all'anteriore e a tamburo al posteriore. Il serbatoio è da 6,5 litri mentre il peso non è stato dichiarato.

Dotazioni

SYM CLBCU Colibrì si caratterizza per la presenza di un vano sottosella da 22,5 litri, una pedana piatta da 264 mm, luci full LED, strumentazione LCD e presa di ricarica rapida 3.0.

SYM propone il nuovo CLBCU Colibrì 125 in 3 colorazioni, bianco opaco, grigio opaco e viola opaco, al prezzo di 2.399 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/04/2025