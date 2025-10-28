SYM presenta Fiddle 125 2026: ecco come cambia lo scooter a ruote basse

I padiglioni di EICMA 2025 tengono a battesimo il nuovo scooter SYM Fiddle 125.Questa nuova generazione rappresenta un'evoluzione audace del modello precedente. Le linee fluide e le finiture curate definiscono un’estetica piacevole, quasi retrò.

SYM Fiddle 125: gli aggiornamenti

Il Fiddle introduce nuove funzionalità come l’impianto di illuminazione aggiornato alla tecnologia LED. Il quadro strumenti è ora dotato di un display LCD capace di rilevare la luce ambientale e regolare automaticamente la luminosità.

SYM Fiddle 125: il cruscotto digitale con illuminazione regolabile

Spicca il sistema A.L.E.H., una sospensione motore anti-sollevamento che, grazie all’ottimizzazione della geometria del telaio, migliora il controllo e la maneggevolezza in fase di accelerazione, aumentando il comfort e la sicurezza del guidatore.

Il sistema Keyless 2.0 rende l’utilizzo dello scooter ancora più semplice e pratico. Dotato di una modalità di accensione di emergenza, consente di avviare il motore anche quando la batteria del telecomando è scarica.

SYM Fiddle 125: tante novità per lo scooter asiatico presentato al Salone della Moto di Milano

SYM Fiddle 125: le caratteristiche tecniche

Completano la dotazione tecnica il motore raffreddato a liquido con 9 kW (12,2 CV) e 11,0 Nm di coppia omologato Euro 5+, il sistema ABS con TCS, la sospensione posteriore regolabile, i freni a disco anteriori e posteriori, i cerchi da 12” con pneumatici 110/70 ant. e 120/70 post., e una porta USB tipo A 3.0 per la ricarica di dispositivi elettronici. Prezzo e data di lancio non sono ancora stati comunicati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025