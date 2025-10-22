EICMA 2025

SYM NH-R 125 e 300: le nuove crossover stradali a EICMA 2025

Avatar di Michele Perrino, il 04/11/25

3 ore fa - SYM presenta le nuove NH-R 125 e 300 2026: scopriamole da EICMA

SYM NH-R 125 e 300, le crossover stradali, cambiano volto e anche tecnica, a partire dal motore, ora raffreddato a liquido

Per SYM NH-R nuovo nome, nuovo look e anche nuova tecnica. Scopriamo le nuove crossover stradali 125 e 300 da EICMA 2025.

SYM NH-R 125 e 300 2026: novità, caratteristiche

SYM NH-R 125 e 300 condividono look moderno, con il frontale che presenta due fari sdoppiati, ma anche la tecnica tra telaio, sospensioni e freni. Differenti sono le motorizzazioni, che portano per la prima volta nella gamma moto di SYM due monocilindrici raffreddati a liquido. Il 125 cc eroga 14 CV e 10,8 Nm di coppia, mentre quello da 278 cc raggiunge oltre 23,5 CV per 22,5 Nm (il nuovo serbatoio è da 14 litri). Entrambe presentano forcella telescopica a steli tradizionali e monoammortizzatore, così come dischi su entrambe le ruote, che sono da 19'' e 17''. Le NH-R – sigla che sta per ''New Horizon Rally'' – sono dotate di un cupolino brunito, piastra paramotore in alluminio e paramani di serie, mentre sono nuovi il display e la sella, dotata di un'imbottitura più spessa. Da EICMA vi racconteremo di più.

