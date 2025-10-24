Moto Morini Calibro 2026: ecco come cambiano la custom

Come cambiano Moto Morini Calibro e Calibro Bagger model year 2026? Arrivano nuovi colori e un nuovo strumento digitale. Scopriamo le novità.

Moto Morini Calibro e Calibro Bagger 2026: novità

Per Calibro 2026 arriva un nuovo display, uno schermo TFT a colori che permette di usufruire della navigazione. Nuova colorazione verde, la Sage Green, al prezzo di 7.090 euro. La versione Bagger, con borse laterali rigide da 19 litri e batwing di serie, è disponibile in nero Quartz Black e nella nuova nuance

grigio, la Garage Gray, al prezzo di 8.190 euro (importi franco concessionario).

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2025