Scooter novità

Voge Sfida SR16 200: colori e prezzo dello scooter ruota alta

Avatar di Michele Perrino, il 11/11/25

1 ora fa - Voge Sfida SR16 200 è il fratello maggiore del best seller: colori e prezzo

Sfida SR16 200, fratello maggiore del 125, scooter best seller di Voge, è identico ma con un motore più grande: scopriamo colori e prezzo

Di Sfida SR16 200, fratello maggiore dello scooter best seller di Voge, SR16 125, vi abbiamo raccontato tutto. O meglio, quasi tutto: oggi parliamo di colori e prezzo del ruota alta cinese.

Voge Sfida SR16 200: colori e prezzo 

Voge Sfida SR16 125

Voge Sfida SR16 200, disponibile nei colori bianco, grigio e nero, è disponibile, ora in promozione al prezzo di 2.790 euro franco rivenditore (2.990 euro il prezzo di listino). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Voge, cliccando qui.

VEDI ANCHE
Video Voge EICMA 2025: SR16 Air, SR 125 GTS, SR 450X, Brivido 125S, RR 660S
Da EICMA 2025 in video le novità allo stand Voge raccontate da Luca Paletti
Voge SR450X 2026: motore, potenza, sella, cerchi, video
Nuovo Voge SR450X: in video da EICMA 2025 il primo maxi scooter adventure della Casa
Voge SR125 GTS: caratteristiche, motore e dotazioni, prezzo dello scooter GT
Voge SR125 GTS svelato a EICMA 2025: caratteristiche, motore e dotazioni
Pubblicato da Michele Perrino, 11/11/2025
Tags
Voge
Gallery
Listino Voge SR16
AllestimentoCV / KwPrezzo
SR16 125 11 / 82.790 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Voge SR16 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Voge SR16
Logo Voge
Voge
Vedi anche