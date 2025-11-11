Voge Sfida SR16 200: colori e prezzo dello scooter ruota alta

Sfida SR16 200, fratello maggiore del 125, scooter best seller di Voge, è identico ma con un motore più grande: scopriamo colori e prezzo
Di Sfida SR16 200, fratello maggiore dello scooter best seller di Voge, SR16 125, vi abbiamo raccontato tutto. O meglio, quasi tutto: oggi parliamo di colori e prezzo del ruota alta cinese.
Voge Sfida SR16 200: colori e prezzo
Voge Sfida SR16 200, disponibile nei colori bianco, grigio e nero, è disponibile, ora in promozione al prezzo di 2.790 euro franco rivenditore (2.990 euro il prezzo di listino). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Voge, cliccando qui.
VEDI ANCHE
Pubblicato da Michele Perrino, 11/11/2025
Tags
Gallery
Listino Voge SR16
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|SR16 125
|11 / 8
|2.790 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Voge SR16 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Voge SR16
Voge