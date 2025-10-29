EICMA 2025 | Intervista

Da EICMA 2025 in video le novità allo stand Voge raccontate da Luca Paletti

Avatar di Isabella Galli, il 07/11/25

4 ore fa - Tante le novità allo stand Voge, dagli scooter alle naked fino alle custom

Stand ricco per Voge a EICMA 2025, con proposte in diversi segmenti: scooter urbani, scooter adventure, naked sportive e custom

Tanti i nuovi modelli che Voge presenta a EICMA 2025. In primis gli scooter, con l'SR16 Air, un ruota alta 125 cc zeppo di accessori di serie a poco più di 2.000 euro; l'SR125 GTS, un entry level nel segmento GT urbano dal design sportivo che offre sella e manopole riscaldate, doppia dash cam e strumentazione LCD con navigazione TBT integrata; l'SR450 X 2026, il primo scooter adventure di Voge con motore bicilindrico, cerchi a raggi da 17'' e 14'', ampio manubrio motociclistico, sistema keyless e vano sottosella capace di ospitare due caschi integrali.

Tra le novità la Brivido 125S, sorella della R (assoluta bestseller in Italia), più massiccia nelle forme per ospitare megio chi è più grande e alto, e leggermente più costosa, dotata di ABS e controllo di trazione di serie, e la RR 660S 2026, la nuova sportiva a quattro cilindri, punta di diamante dell'attuale gamma, ma della quale non è stata ancora definita l'importazione. Chiude la carrellata delle novità la CU625, una custom dallo stile bobber, bicilindrica a V dalle forme muscolose. Di tutto questo di parla Luca Paletti, Responsabile Ufficio Stampa di Padana Sviluppo.

Le novità Voge in video da EICMA 2025

VEDI ANCHE
Video Voge Brivido 125 S: prezzo, caratteristiche, data d'arrivo della naked
Voge Brivido 125 S: la nuova naked sportiva presentata in video da EICMA 2025
Voge CU625 2026: motore, potenza, peso, novità
Voge presenta CU625, nuova custom con bicilindrico a V
Voge RR660S 2026: motore, potenza, velocità, peso, foto, video
Voge RR660S: ecco in video da EICMA 2025 la nuova supersport con motore a 4 cilindri
Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
Tags
videoeicmaintervistaVogeEICMA 2025
Logo Voge
Voge
Vedi anche