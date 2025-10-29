Da EICMA 2025 in video le novità allo stand Voge raccontate da Luca Paletti

Tanti i nuovi modelli che Voge presenta a EICMA 2025. In primis gli scooter, con l'SR16 Air, un ruota alta 125 cc zeppo di accessori di serie a poco più di 2.000 euro; l'SR125 GTS, un entry level nel segmento GT urbano dal design sportivo che offre sella e manopole riscaldate, doppia dash cam e strumentazione LCD con navigazione TBT integrata; l'SR450 X 2026, il primo scooter adventure di Voge con motore bicilindrico, cerchi a raggi da 17'' e 14'', ampio manubrio motociclistico, sistema keyless e vano sottosella capace di ospitare due caschi integrali.

Tra le novità la Brivido 125S, sorella della R (assoluta bestseller in Italia), più massiccia nelle forme per ospitare megio chi è più grande e alto, e leggermente più costosa, dotata di ABS e controllo di trazione di serie, e la RR 660S 2026, la nuova sportiva a quattro cilindri, punta di diamante dell'attuale gamma, ma della quale non è stata ancora definita l'importazione. Chiude la carrellata delle novità la CU625, una custom dallo stile bobber, bicilindrica a V dalle forme muscolose. Di tutto questo di parla Luca Paletti, Responsabile Ufficio Stampa di Padana Sviluppo.

Le novità Voge in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025