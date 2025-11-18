Kawasaki Z900 e Z900 SE 2026: i prezzi delle naked

Kawasaki Z900 e Z900 SE sono le naked medie più vendute: scopriamo qual è il prezzo dei model year 2026 (e che differenza c'è con le 2025)
Le Kawasaki Z900 2026 sono pronte per la nuova stagione. Dopo avervi raccontato come cambiano i colori delle nuove Z, ecco i prezzi dei nuovi model year.
Kawasaki Z900 e Z900 SE 2026: i prezzi (e le differenze con i model year 2025)
Kawasaki, svelati i colori 2026 della gamma Z
Z900 e Z900 SE 2026 sono proposte rispettivamente a 9.990 euro e 12.140 euro. Per la Z900 2026 il prezzo è superiore rispetto a quello della Z900 2025, ora in promozione a partire da 9.190 euro. La Z900 SE, invece, resta allo stesso prezzo a prescindere dal model year. Per maggiori informazioni potete consultare il sito di Kawasaki, mentre se volete scoprire le promozioni delle moto del mese di novembre, le trovate qui.
VEDI ANCHE
Pubblicato da Michele Perrino, 19/11/2025
Tags