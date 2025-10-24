Kawasaki presenta la KLE500: tutto quello che c'è da sapere sulla Adventure A2

Il 2026 segna il ritorno sul mercato motociclistico italiano di una vera moto adventure per Kawasaki: la KLE500. Dopo quasi vent’anni dalla sua uscita di scena, la Casa di Akashi rievoca la pluri-acclamata dual sport degli anni ’90 e 2000, reinterpretandola con look moderno, ispirato alle moto da rally, e dotandola di tecnologie al passo con i tempi. In attesa di vederla dal vivo a EICMA 2025, scopriamo insieme le sue caratteristiche tecniche, l'ergonomia, le differenze tra versione Standard e SE, data d'arrivo e prezzo.

Kawasaki KLE500: l'ergonomia è adatta al fuoristrada, lo scarico basso un po' meno

La KLE500 2026 colpisce: nonostante sia solamente una adventure A2, l'aspetto è da maxi enduro bicilindrica, di quelle che solcavano (ma lo fanno anche oggi con l'Africa Eco Race) le dune dei deserti africani. Voto senz'altro positivo all'aspetto, che fa capire che questa KLE con il fuoristrada abbia voglia di andarci d'accordo. L'unica nota stonata - almeno secondo il mio punto di vista - è lo scarico basso, a sviluppo molto orizzontale, che potrebbe avere qualche difficoltà nei passaggi più impegnativi lontani dall'asfalto, problema risolvibile acquistando lo scarico aftermarket proposto come accessorio originale.

Le forme snelle della senzione centrale e posteriore sono un'ulteriore conferma della vocazione da dual, comoda su asfalto ma allo stesso tempo competente quando c'è da alzarsi dalla sella e cingere il serbatoio da 16 litri con le ginocchia, avendo la libertà di movimento utile a mantener l'equilibio e ''danzare'' con la moto. Il plexi regolabile su tre posizioni, i paramani, le barre tubolari e il paramotore, o i faretti aggiuntivi sono ulteriori chicche (presenti di serie o accessori, in base all'allestimento) davvero interessanti.

La nuova KLE500 ha mantenuto per certi versi la semplicità delle antenate, senza rinunciare a una buona dose di tecnologia. Su tutte l'ABS disinseribile per la guida in fuoristrada, ma anche l'illuminazione completamente a LED o la connettività Bluetooth, disponibile sia con schermo LCD (versione base) sia con quello TFT della più ricca versione SE, grazie all'app Rideology si potrà addirittura dialogare con a moto attraverso comandi vocali.

Per una moto da adventuring, che deve affrontare diverse situazioni, oltre all'aspetto ci deve essere qualcosa in più. Gli ingegneri Kawasaki hanno optato per un telaio a traliccio in tubi d'acciaio che sfrutta il motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 451 cc (lo stesso di Z500 &Co.) come elemento stressato, con una culla di rinforzo nella parte inferiore. Le sospensioni KYB (non regolabili nell'idraulica) hanno 210 mm davanti e 200 mm al posteriore di escursione utile, misure adatte anche a qualcosa di più impegnativo rispetto alla sterrata che porta all'agriturismo. La forcella è a cartuccia aperta, il mono è Uni-Trak con leveraggio. L'impianto frenante prevede l'utilizzo di un solo disco all'anteriore, mordo da pinza assiale, flottante mono-pistoncino quella al posteriore. I cerchi da 21 e 17 pollici sono calzati da pneumatici IRC GP-410 di primo equipaggiamento, in misura 90/90-21 e 140/70-17, le camere d'aria sono previste su entrambe le ruote.

Al momento Kawasaki non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali in merito ai valori di peso, potenza e coppia del motore, ma guardando i grafici c'è da aspettarsi un erogazione adeguata alla tipologia di moto e una potenza che non superi il limite dei 48 CV per la guida con patente A2. L'altezza sella è di 860 mm, ma sono disponibili 4 diverse selle ERGO opzionali per adattare l'ergonomia alle proprie esigenze o caratteristiche fisiche.

Kawasaki KLE500: la adventure A2 sarà disponibile in versione base o SE

Al momento in cui vi sto scrivendo non sono ancora stati ufficializzati l'arrivo esatto nelle concessionarie e il prezzo di listino. Pronostico? Attorno ai 7.000 euro, con la versione SE a 7.500 euro. Visto che ci siamo, scopriamo cosa distingue le due versioni e quali saranno le colorazioni disponibili.

Di serie sulla SE:

indicatori di direzione a LED,

strumentazione TFT,

parabrezza maggiorato,

paramani rinforzati,

piastra paramotore rinforzata

Per ampliare le possibilità di personalizzazione, Kawasaki propone una gamma completa di accessori originali per la KLE500, spaziando da soluzioni per il comfort e la praticità a componenti tecnici dedicati alla protezione e allo stile. Tra questi si trova il top case, le valigie laterali, il paramotore, i fari fendinebbia a LED e il cavalletto centrale. In esclusiva per l’Europa è disponibile anche lo scarico Akrapovič in titanio, con paracalore in fibra di carbonio e terminale rialzato.

Colorazioni

KLE500

Metallic Carbon Gray / Ebony

KLE500 SE

Pearl Blizzard White

Pearl Storm Gray

Metallic Bluish Green

Pubblicato da Danilo Chissalè