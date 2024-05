Kawasaki Z500 SE: la naked di Akashi bella e possibile… per tutti

Un modello di accesso per tecnologia e prezzo, che regala un bel piacere di guida e un look che non lascia indifferenti, al prezzo giusto

La rivincita delle cilindrate medie? Mi piace definirla così poiché, dopo qualche anno passato un po’ nelle retrovie, le moto medie – chiamiamole entry-level – tornano sulla scena. Sarà perché si sente più voglia di una due ruote facile da guidare o perché l’arrivo di tanti modelli accessibili, soprattutto dalla Cina, ha ridato vitalità a questo segmento, sta di fatto che le proposte iniziano a fioccare. E penso che Kawasaki stia interpretando al meglio questo concetto lanciando alcuni bei modelli in diversi segmenti. Dalla custom, alla sportiva carenata, fino alle sempre gradite naked. Proprio come la protagonista di oggi, la nuova Z500 SE, che celebra la corrente di pensiero Kawasaki e cioè piacere di guida e qualità alla giapponese, ma prezzo quasi da… discount. Filosofia che, poi, coincide alla mia personale idea di Cool Factor per questa bicilindrica, al quale aggiungo lo stile ben riuscito.

Kawasaki Z500 SE: il look della naked giapponese è sportivo e moderno

Ma adesso, entriamo nei dettagli a partire proprio dal look. C’è stato un periodo qualche anno fa in cui il design delle Kawa non piaceva a tutti, con tagli netti e forme troppo audaci. Oggi, quel design si è evoluto fermo restando l’imprinting originale e adesso piace molto di più. Stile moderno, affilato e sportivo, ma con un bell’equilibrio complessivo. Guardate come si combinano bene il faro a led con il serbatoio, i convogliatori, i fianchetti e la coda appuntita. E c’è anche qualità con indicatori di direzione a LED, blocchetti semplici da usare ma ben fatti e verniciature brillanti, non è roba da tutti i giorni! Insomma, voto più ai designer giapponesi che interpretano il gusto anche di noi “stilosi” italiani.

Kawasaki Z500 SE: ti fa divertire con una guida semplice e intuitiva

In sella, la moto è snella, sembra piccolina. Il manubrio largo, la comoda seduta (a 785 mm da terra, ma per i più alti c’è quella opzionale a 815 mm che costa 272,10 euro) e le pedane sono sistemate per trovare una postura appena caricata in avanti, con ginocchia e caviglie un po’ piegate. Dal metro e 80 di statura si appoggiano bene i piedi al suolo, ma per essere davvero a posto bisognerebbe “limare” qualche centimetro all’altezza. Per la strumentazione c’è un display TFT ricco di informazioni, con presa USB-C opzionale e connessione Bluetooth. Insomma, tutto è sott’occhio e sotto controllo.

Kawasaki Z500 SE: il ponte di comando della motocicletta

Niente effetto wow dal punto di vista costruttivo, ma questo non significa rinunciare alla qualità. Per esempio, c’è un telaio a traliccio in tubi d’acciaio, forcella tradizionale con steli da 41 mm ed escursione di 120 mm e mono posteriore regolabile nel precarico, con escursione di 130 mm. Gli ingegneri giapponesi hanno scelto un solo disco anteriore da 310 mm con pinza a doppio pistoncino ad attacco assiale e un disco posteriore da 220 mm, con pinza a due pistoncini. C’è l’ABS ma non il traction control e le ruote sono da 17” con pneumatici 110/70 davanti e 150/60 dietro. Insomma, una componentistica solida e più che sufficiente per una moto che pesa 168 kg o.d.m. Tradotto: questa è una naked furba, che vuole essere affidabile e facile da guidare anche per chi è alle prime armi.

Kawasaki Z500 SE: dettaglio su avantreno, telaio, motore e retrotreno

Per esempio, la Z500 SE si guida con patente A2. Ma qui ci vuole la prova del nove, quindi casco in testa e dentro la prima, vediamo come va! Bastano pochi chilometri per prendere le misure al motore e sfruttarlo bene. Il bicilindrico parallelo bialbero della vecchia Z400 passa da 399 a 451 cc con un aumento della corsa di 6,8 mm, fermo restando l’alesaggio di 70 mm e ha una potenza di 45,4 CV/9.000 giri e una coppia di 42,6 Nm/6.000 giri. Numeri che rivelano un’indole vivace e la Z500 SE non fa nulla per nasconderlo. La nakedina è svelta nel traffico, dove fa valere un buon angolo di sterzo, la sella bassa e il giusto peso per sgusciare fra le macchine.

Kawasaki Z500 SE: con il bicilindrico da 45,4 CV ci si diverte sempre e con bassi consumiTI DIVERTE SU OGNI PERCORSO Ma è guizzante fuori dalla città dove trova la sua zona di comfort. Il motore offre il meglio appena superata la soglia dei 3.000 giri e allunga fino alla tacca rossa con un bel sound, che non guasta mai, con un cambio preciso e la leva della frizione antisaltellamento sempre morbida da azionare. L’equilibrio è evidente quando si alza il ritmo e la Z500 risponde presente ai “pruriti” di sportività di chiunque. Vero è che le sospensioni preferiscono le strade lisce, ma assorbono qualche colpo di troppo, assicurano una bella stabilità e tengono le gomme sui binari giusti. Nei cambi di direzione la moto non fa una piega. Battezzate una traiettoria e lei sta lì, svelta ma abbastanza solida per fotocopiare la linea che preferite. Nota a margine: quando pinzate più forte l’ABS è efficace e non invasivo, ma l’avantreno affonda un po’ e negli apri/chiudi del gas c’è un pizzico di effetto on/off, ma sono peccati di poco conto.

Kawasaki Z500 SE: si guida con patente A2CONSUMI DA DIECI E LODE Insomma, basta un nulla per entrare in sintonia con la moto e farla filare senza problemi. Sembra quasi che i CV siano pochini, ma si sa, se ne vorrebbero sempre di più… proprio come l’autonomia. Senza rinunciare a qualche manata sul gas, si arriva a una media di ben 23 km/litro! Con un pieno di 14 litri superate i 320 km di strada.

Chiudo con il prezzo di questa divertente naked. Si parte da 6.340 euro f.c. nei colori nero/verde o nero/rosso, ma in listino c’è anche la Z500 standard, che rinuncia a qualche accessorio come TFT, puntale e frecce a LED e costa 350 euro in meno, cioè 5.990 euro. A conti fatti è poco più di un’ottima e moderna 125 (solo a titolo di paragone, sia chiaro) e per me questa è la classica ciliegina sulla torta.

Kawasaki Z500 SE: una proposta adatta a chi si avvicina al mondo delle due ruote motorizzate

MOTORE 2 cilindri in linea, 451 cc, Euro 5+ POTENZA 45,4 CV a 9.000 giri/min COPPIA 42,6 Nm a 6.000 giri/min CAMBIO a 6 rapporti PESO 168 kg o.d.m. PREZZO da 6.340 euro f.c.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/05/2024